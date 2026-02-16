Герман Галущенко отримав підозру — у САП розповіли деталі

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики України під час спроби перетину державного кордону.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно повідомила екс-посадовцю про підозру в участі у злочинній організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у складі цієї групи.

Герману Галущенку вручено підозру — подробиці

За версією слідства, корупційна схема почала формуватися ще у лютому 2021 року. За ініціативою учасників злочинної організації на острові Ангілья було зареєстровано спеціальний інвестиційний фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів фіктивних інвестицій. Очолив установу професійний відмивач грошей із Сейшельських островів.

Для приховування участі міністра була вибудувана складна структура: на Маршаллових островах створили дві компанії, які інтегрували у траст у Сент-Кітсі і Невісі. Бенефіціарами цих структур оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Саме через ці компанії родина “інвестувала” у фонд кошти, які мали незаконне походження.

Ключовою фігурою у переданні коштів була довірена особа міністра на прізвисько Рокет. Слідство встановило, що під час перебування підозрюваного на посаді злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували за допомогою криптовалютних операцій та переказів на рахунки фонду у трьох швейцарських банках.

Наразі документально підтверджено перерахування понад 7,4 мільйона доларів на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина екс-міністра. Крім того, підозрюваний та його близькі отримали напряму в Швейцарії 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро готівкою.

Ці суми використовувалися для оплати навчання дітей у елітних закладах Швейцарії, розміщення на депозитних рахунках колишньої дружини та фінансування розкішного способу життя.

Розслідування справи Мідас вийшло далеко за межі України — НАБУ та САП наразі співпрацюють із компетентними органами 15 країн світу. Затриманому повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної спільноти та відмивання майна (ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії, а правоохоронці готують клопотання про обрання запобіжного заходу.

