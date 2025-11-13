Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана — офіційно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 листопада 2025 року щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Відповідний документ оприлюднено під номером №843/2025.

Рішення РНБО стосується Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — громадян держави Ізраїль і фігурантів плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 листопада 2025 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — йдеться в указі.

У документі зазначено, що виконання рішення РНБО контролюватиме Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Сам указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Які обмеження запровадила РНБО проти Міндіча та Цукермана

До Міндіча та Цукермана застосовується широкий пакет санкцій, серед яких — блокування активів, обмеження торговельних та фінансових операцій, припинення дії ліцензій, заборона участі в приватизації та оренді держмайна, скасування доступу до радіочастотного спектра та заборона на користування електронними комунікаціями.

Також обмежено можливість набуття земельних ділянок та здійснення дій з цінними паперами. Частина санкцій є безстроковими, інші діятимуть три роки.

Санкції проти Міндіча та Цукермана набули чинності

Указ набирає чинності з моменту оприлюднення. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони. Це рішення формально запускає механізм реалізації санкцій, які стосуються двох підозрюваних у корупційних схемах в енергетичному секторі.

