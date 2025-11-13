Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана — официально

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 ноября 2025 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Соответствующий документ опубликован под номером №843/2025.

Решение СНБО касается Тимура Миндича и Александра Цукермана — граждан Государства Израиль и фигурантов пленок НАБУ о коррупции в энергетической сфере.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 ноября 2025 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится в указе.

В документе отмечено, что выполнение решения СНБО будет контролировать Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сам указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Какие ограничения ввел СНБО против Миндича и Цукермана

К Миндичу и Цукерману применяется широкий пакет санкций, среди которых — блокировка активов, ограничение торговых и финансовых операций, прекращение действия лицензий, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, отмена доступа к радиочастотному спектру и запрет на пользование электронными коммуникациями.

Также ограничена возможность приобретения земельных участков и совершения операций с ценными бумагами. Часть санкций является бессрочной, другие будут действовать три года.

Санкции против Миндича и Цукермана вступили в силу

Указ вступает в силу с момента опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это решение формально запускает механизм реализации санкций, которые касаются двух подозреваемых в коррупционных схемах в энергетическом секторе.

