Для тебя Новости

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана — официально

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 ноября 2025, 11:36 2 мин.
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана — официально
Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь