Будет сложно до сентября: Зеленский о пике политического и военного давления на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами очертил ближайшие перспективы обороны и дипломатии, назвав период до сентября временем максимального политического и военного давления.

По словам главы государства, весна и лето станут ключевыми не только на поле боя, но и на международной арене, где Украина столкнется с дедлайнами главных партнеров и попытками агрессора реализовать очередные нереалистичные военные цели.

Зеленский: захват Покровска до конца апреля невозможен

Президент подчеркнул, что дипломатическая активность будет очень плотной в апреле, мае и июне. Именно эти месяцы могут стать временем для трехсторонних встреч, если Россия изберет путь деэскалации.

Особую роль в этом процессе играет внутриполитический график Соединенных Штатов. С началом лета США все больше будут погружаться в избирательные процессы, что устанавливает для Киева своеобразный дипломатический дедлайн до августа.

В то же время Зеленский возлагает большие надежды на предстоящий в Турции июльский саммит НАТО. Глава государства назвал его потенциально историческим и переломным, отметив, что от ответственности партнеров перед общими угрозами зависит, станет ли эта мера победной для архитектуры безопасности всего альянса.

Комментируя ситуацию непосредственно на линии столкновения, Президент сообщил, что российское командование вновь установило для своих войск не совпадающие с реальностью дедлайны.

Читать по теме Зеленский предупредил о новых целях РФ: под угрозой железная дорога и водоснабжение Владимир Зеленский предупредил о планах РФ атаковать железную дорогу и систему водоснабжения.

Согласно новым военным картам оккупантов, они планируют захватить Дружковку, Константиновку и Покровск уже до конца апреля. Зеленский назвал эти планы невозможными, подчеркнув, что аналогичного мнения придерживается и британская разведка.

Основным приоритетом врага остается Покровское направление, где расположены ключевые рубежи украинской обороны. Несмотря на концентрацию сил РФ на Юге и Запорожском направлении, именно Покровск остается точкой наивысшего напряжения.

Президент также прокомментировал информацию о стремлении России создать буферные зоны вдоль границ, в частности вблизи Приднестровья. По словам Зеленского, хотя у Кремля и есть амбиции оцепить границы Украины и Беларуси подобными зонами, реальных ресурсов и сил для реализации таких масштабных планов у них нет.

По состоянию на сегодня никаких реальных угроз или критического скопления войск вблизи Виннитчины не зафиксировано.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Россия не успевает мобилизовать людей — читай в материале подробности о потерях и мобилизации в РФ.

