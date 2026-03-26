“Исторически они уже проиграли”: Зеленский объяснил, почему Россия не успевает мобилизовать людей

Президент Украины Владимир Зеленский дал жесткую оценку текущему состоянию российской армии и объяснил, почему санкционное давление на агрессора является вопросом выживания для фронта. По словам главы государства, Кремль оказался в ловушке собственной жестокости и финансовой зависимости.

Страшное количество людей: о потерях и мобилизации в РФ

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на напускную уверенность, Москва сталкивается с катастрофическим дефицитом подготовленных кадров. Российская машина убийств перемалывает собственных граждан с невероятной скоростью, не успевая качественно пополнять резервы.

— Исторически россияне проигрывают, стопроцентно. Они сейчас теряют просто страшное количество людей – 30-35 тысяч человек в месяц. Россия не успевает мобилизовать, подписывать контракты и точно не успевает обучать своих людей, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Кремль до сих пор опасается объявлять общую мобилизацию, пытаясь заливать дефицит живой силы огромными деньгами. Именно поэтому для Украины так важно, чтобы санкции против РФ не ослабевали, а наоборот — становились жестче.

Почему санкции — это не только об экономике, но и о дронах и людях

Президент объяснил логическую цепочку: снятие санкций дает России деньги, а деньги сегодня являются главным ресурсом для продолжения агрессии. На современном этапе войны приоритеты изменились — теперь решающую роль играют технологии и способность покупать лояльность контрактников.

— Почему мы так сенситивно реагируем на снятие санкций? Потому что это деньги. А деньги – это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги – это дроны. Деньги – это люди. Люди – это контракты. И если нет у них денег на контракты, у них уменьшаются силы, — пояснил Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что стратегически агрессор уже потерпел поражение. Однако для окончательного слома российской военной машины мир должен перекрыть финансовые потоки, которые позволяют Путину покупать новое пушечное мясо и производить беспилотники. Пока Россия держится на финансовой игле контрактной службы, санкции остаются самым эффективным оружием нелетального действия.

Эти слова Президента четко коррелируют с данными Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Ранее Главком отмечал, что темпы качественной мобилизации в РФ остаются недостаточными для покрытия таких колоссальных потерь (напомним, речь шла о цифрах около 9 тысяч подготовленных бойцов ежемесячно, что в разы меньше темпов утилизации живой силы оккупантов).

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!