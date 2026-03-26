“Історично вони вже програли”: Зеленський пояснив, чому Росія не встигає мобілізувати людей

Президент України Володимир Зеленський дав жорстку оцінку поточному стану російської армії та пояснив, чому санкційний тиск на агресора є питанням виживання для фронту. За словами глави держави, Кремль опинився у пастці власної жорстокості та фінансової залежності.

Страшна кількість людей: про втрати та мобілізацію в РФ

Зеленський наголосив, що попри позірну впевненість, Москва стикається з катастрофічним дефіцитом підготовлених кадрів. Російська машина вбивств перемелює власних громадян із неймовірною швидкістю, не встигаючи поповнювати резерви якісно.

Історично росіяни програють, стовідсотково. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей – 30-35 тисяч людей на місяць. Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти й точно не встигає навчати своїх людей, — підкреслив глава деражави.

Він також додав, що Кремль досі побоюється оголошувати повномасштабну загальну мобілізацію, намагаючись заливати дефіцит живої сили величезними грошима. Саме тому для України так важливо, щоб санкції проти РФ не послаблювалися, а навпаки — ставали жорсткішими.

Чому санкції — це не лише про економіку, а й про дрони та людей

Президент пояснив логічний ланцюжок: зняття санкцій дає Росії гроші, а гроші сьогодні є головним ресурсом для продовження агресії. На сучасному етапі війни пріоритети змінилися — тепер вирішальну роль грають технології та здатність купувати лояльність контрактників.

Чому ми так сенситивно реагуємо на зняття санкцій? Тому що це гроші. А гроші – це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші – це дрони. Гроші – це люди. Люди – це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили, — пояснив Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що стратегічно агресор уже зазнав поразки. Проте для остаточного зламу російської військової машини світ має перекрити фінансові потоки, які дозволяють Путіну купувати нове гарматне м’ясо та виробляти безпілотники. Поки Росія тримається на фінансовій голці контрактної служби, санкції залишаються найефективнішою зброєю нелетальної дії.

Ці слова Президента чітко корелюються з даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Раніше Головком зазначав, що темпи якісної мобілізації в РФ залишаються недостатніми для покриття таких колосальних втрат (йшлося про цифри близько 9 тисяч підготовлених бійців щомісяця, що в рази менше за темпи утилізації живої сили окупантів).

