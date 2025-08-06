Для тебе Війна в Україні

9 тисяч щомісяця — Сирський про мобілізацію на Росії

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 10:00
9 тисяч щомісяця — Сирський про мобілізацію на Росії
Фото Головнокомандувач ЗС України

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