9 тисяч щомісяця — Сирський про мобілізацію на Росії

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності армії у липні, в ході якої повідомив, що Росія до кінця року готується створити десять нових дивізій.

РФ створить нові дивізії для війни в України

За словами Сирського, загальні втрати росіян у липні становили понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж у червні.

— Попри це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено, — зазначив він.

Тому, підкреслив головком, Україна не має іншого вибору, окрім як продовжувати заходи мобілізації, покращувати бойову підготовку та посилювати безпілотну компоненту ЗСУ.

Нині триває робота над корпусною реформою для ефективного управління військами. Переважна більшість новостворених армійських корпусів вже працюють на своїх смугах відповідальності та керують визначеними комплектами військ.

Під час наради також проаналізували підготовку військ, логістику та ремонт військової техніки, фортифікації та правопорядок в Збройних силах.

— Окремо звернув увагу на виконання всіх необхідних заходів для посилення безпеки особового складу у навчальних центрах та на полігонах, — додав Сирський.

Читати на тему Навчання під землею: Сирський про альтернативу полігонам Читай повну заяву Сирського щодо нового підходу у навчанні бійців.

Якою була ситуація на фронті у липні

На сході Росія намагалася наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Ворог застосовував тактику “тисячі порізів”, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи.

Найскладніша ситуація — на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Північно-Слобожанському напрямку є успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуються бойові дії на Курщині.

У зв’язку з посиленням обстрілів тилової інфраструктури, мирних міст, руйнування житлових будинків та вбивств цивільних українців, ЗСУ посилюють протиповітряну оборону та масштабують напрямок дронів-перехоплювачів.

В липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike — уражено десятки об’єктів воєнно-промислового комплексу противника, — сказав Сирський.

Українські безпілотники суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження військовим об’єктам, зокрема складам Шахедів та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам.

Завдяки удосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль Україна зберігає динаміку ефективності у знищенні противника та посилення підтримки піхоти.

Нещодавно Сирський відверто розповів про дефіцит озброєння, втрати РФ та Курську операцію.

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