Для тебе Війна в Україні

Навчання під землею: Сирський про альтернативу полігонам

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Липня 2025, 11:00
Навчання під землею: Сирський про альтернативу полігонам
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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