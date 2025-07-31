Навчання під землею: Сирський про альтернативу полігонам

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань підготовки бійців, на якій наголосив на необхідності навчання військових під землею, а не на полігонах.

Сирський про необхідність змін в навчанні бійців

Головком наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів — вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю.

— Реагувати на сигнали повітряної тривоги й появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво! — додав Сирський.

Нині триває робота зі створення школи підготовки інструкторів. Збройні сили отримали підтримку від благодійного фонду Повернись живим. На ці гроші профінансували будівництво трьох фахових шкіл підготовки — БпЛА, РНК і РЕБ.

За словами головкома, тепер тривалість курсу базової загальновійськової підготовки триває 51 добу. Майбутнім військовим додали час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки та виживання в окопних умовах.

Також оновили програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття до військових частин.

Крім цього, введуть підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті, а ще обговорили стан підготовки інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та їхнє навчання на території країн-партнерів.

Удари по полігонах ЗСУ: чи є результати перевірок

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в коментарі Фактам ICTV розповів, що розслідування правоохоронців щодо обстрілів полігонів протягом 2024-2025 року ще досі триває.

— Щодо будь-якого випадку, який відбувається у Збройних Силах, проводиться службове розслідування. Створюють різні міжвідомчі групи, вони проводять розслідування. В цьому випадку його проводить військова служба правопорядку на чолі із керівником. Як правило, вони закінчуються за місяць-два.

Розслідування є закритим і містить таємну інформацію. Всі матеріали направляють в орган досудового розслідування. Це може бути ДБР, якщо йдеться про недбале виконання обов’язків, або СБУ у разі витоку інформації.

Крім цього, проводять експертизи, опитування свідків та інші процедури. Тож розслідування незакінчене, а обвинувачення поки не висунуті.

Щодо того, чи можливо перенести полігони далі від лінії зіткнення й убезпечити військовим, Олександр Завітневич відповів, що це питання вже ставили командуванню ЗСУ на засіданні комітету.

— Вони вживають заходів і, як нам доповідали, вживають постійно заходів і в плануванні навчань. І в нас є також і великі полігони, які перебувають далеко від лінії зіткнення, але припинити повністю підготовку на різних відстанях неможливо.

Йдеться не тільки про релокацію полігонів чи навчальних центрів глиб країни, а про цілий комплекс заходів, наприклад, розосередження на полігонах.

— Полігони зазвичай великі. Вже раніше також говорили про заборону збирання, шикування і так далі, але в більшості випадків не підтверджували, що там робили повноцінне шикування. Друге — це наявність захисних споруд. На деяких полігонах вони є, на деяких їх немає, або якщо вони є, то побудовані на швидку руку.

Нагадаємо, що раніше Сирський заборонив скупчення військ та техніки.

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