Учения под землей: Сырский об альтернативе полигонам

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам подготовки бойцов, на котором отметил необходимость обучения военных под землей, а не на полигонах.

Сырский о необходимости изменений в обучении бойцов

Главком отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю.

— Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно! — добавил Сырский.

В настоящее время идет работа по созданию школы подготовки инструкторов. Вооруженные силы получили поддержку от благотворительного фонда Повернись живим. На эти деньги профинансировали строительство трех профессиональных школ подготовки — БПЛА, СНК и РЭБ.

По словам главкома, теперь продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки длится 51 день. Будущим военным добавили время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке и выживанию в окопных условиях.

Также обновили программу адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии в воинские части.

Кроме того, введут повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте, а также обсудили состояние подготовки инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и их обучение на территории стран-партнеров.

Читать по теме Удар по полигону ВСУ: Сухопутные войска сообщили о жертвах Россия убила военных на полигоне: подробности

Удары по полигонам ВСУ: есть ли результаты проверок

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии Фактам ICTV рассказал, что расследование правоохранителей по обстрелам полигонов в течение 2024-2025 года продолжается.

— В любом случае, который происходит в Вооруженных Силах, проводится служебное расследование. Создают разные межведомственные группы, они проводят расследование. В этом случае его проводит военная служба правопорядка во главе с управляющим. Как правило, они заканчиваются через месяц-два.

Расследование закрыто и содержит тайную информацию. Все материалы направляются в орган досудебного расследования. Это может быть ДБР, если речь идет о небрежном исполнении обязанностей или СБУ в случае утечки информации.

Кроме этого, проводятся экспертизы, опросы свидетелей и другие процедуры. Так что расследование не закончено, а обвинения пока не предъявлены.

Относительно того, возможно ли перенести полигоны дальше линии столкновения и обезопасить военных, Александр Завитневич ответил, что этот вопрос уже ставили командованию ВСУ на заседании комитета.

— Они принимают меры и, как нам докладывали, принимают постоянно меры и в планировании учений. И у нас есть и большие полигоны, которые находятся далеко от линии столкновения, но прекратить полностью подготовку на разных расстояниях невозможно.

Речь идет не только о релокации полигонов или учебных центров вглубь страны, а о целом комплексе мероприятий, например, рассредоточении на полигонах.

— Полигоны обычно большие. Уже раньше также говорили о запрете на сбор, построение и так далее, но в большинстве случаев не подтверждали, что там делали полноценное построение. Второе — это наличие защитных сооружений. На некоторых полигонах они есть, на некоторых их нет или если они есть, то построены на скорую руку.

Напомним, что ранее Сырский запретил скопление войск и техники.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!