Освобождение земель и истощение врага: Сырский назвал 7 ключевых целей ВСУ на 2026 год

Украинская армия готовится не просто к сдерживанию врага, а к полному перехвату стратегического контроля над ситуацией на фронте. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в эксклюзивном интервью для ICTV рассказал, какими будут ключевые приоритеты Сил обороны на 2026 год и как изменится характер боевых действий.

По словам Главкома, фундаментальная цель ВСУ на ближайший год — это не только изнурение оккупационных войск, но и удержание инициативы, которая заставляет Кремль подстраиваться под планы Киева, а не наоборот.

Диктовать свои условия: главные цели на 2026 год

Александр Сырский подчеркнул, что сегодняшняя война — это сложная игра стратегий, где Украина уже научилась навязывать противнику собственный ритм. План действий на 2026 год охватывает несколько критически важных направлений:

Первоочередной задачей остается сохранение занимаемых позиций и недопущение потери новых территорий;

Параллельно с обороной ВСУ продолжат планомерно уничтожать ресурсы и логистику РФ;

Стратегия предусматривает создание благоприятных условий для проведения масштабных наступательных операций;

Контрнаступательные действия планируется проводить именно там, где российская оборона окажется наиболее уязвимой.

Главная цель — освободить нашу землю и держать оперативную и стратегическую инициативу в своих руках, — подчеркнул генерал.

Читать по теме Каждый пятый рекрут в подразделениях беспилотных систем ВСУ – женщина: данные центра Drone Force Женщины-военнослужащие массово овладевают специальностью операторов БПЛА и инженеров.

Почему оккупанты вынуждены подстраиваться

Сырский отметил, что уже сейчас агрессор вынужден играть по украинским правилам. Из-за активных действий наших защитников на определенных участках РФ вынуждена экстренно перебрасывать резервы, что создает дыры на других направлениях фронта. Это дает возможность Силам обороны маневрировать и выбирать лучший момент для удара.

В то же время Главнокомандующий напомнил, что за каждым успехом стоит колоссальная работа всего войска.

Это огромный труд каждого — от рядового солдата до генерала. Любая наступательная операция требует скрупулезного планирования, тщательной подготовки и, что самое важное, максимальной секретности, — добавил Александр Сырский.

Благодаря сочетанию детальной разведки и гибкой тактики Украина планирует не только измотать захватчиков, но и постепенно вытеснить их за пределы государственных границ.

Реализация таких амбициозных стратегических планов невозможна без качественного человеческого капитала и современных технологий управления боем. Именно поэтому параллельно с укреплением фронта Украина реформирует саму систему подготовки войск. Ведь победа на поле боя 2026 года закладывается уже сегодня в учебных центрах.

Важным шагом в этом направлении стали более жесткие требования к профессионализму личного состава. Экзамены для новобранцев и система Дельта: ВСУ поднимают планку обучения на полигонах, интегрируя цифровые инструменты и реальный боевой опыт в процесс подготовки.

