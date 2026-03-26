Каждый пятый рекрут в подразделениях беспилотных систем ВСУ – женщина: данные центра Drone Force

В современной войне технологий гендерные стереотипы окончательно отходят на второй план, уступая место профессионализму и умению управлять сложными системами.
Как сообщила руководитель центра Drone Force Татьяна Муравьева во время пресс-конференции в Укринформе, если в начале деятельности центра в 2024 году женщин было около 10%, то во время отдельных заездов курсантов осенью прошлого года их количество достигало рекордных 40%.
Доля женщин среди операторов беспилотных комплексов выросла до 20%
Центр Drone Force, действующий при управлении беспилотных систем Командования Сухопутных войск, обеспечивает полный цикл подготовки специалистов. Процесс начинается с тщательного отбора и помощи в оформлении документов, после чего кандидаты попадают в специализированные учебные центры. Программа обучения включает:
- работу на современных симуляторах;
- освоение отечественных и иностранных роботизированных комплексов;
- базовую военную подготовку с акцентом на специфику беспилотных систем.
Только после успешного завершения курса обученные специалисты получают назначение в боевые подразделения. По словам заместителя начальника управления Андрея Остапенко, женщины уже давно не являются “единичными случаями” на фронте — они системно доказывают свою эффективность как оператор БПЛА, инженер, аналитик и даже командир подразделений.
Полномасштабная война стала катализатором масштабных изменений в структуре Вооруженных сил Украины. Советница по гендерным вопросам начальника Генштаба Оксана Григорьева привела поразительную статистику: если в начале вторжения в армии служила 31 тысяча женщин, то сегодня эта цифра выросла до 75 тысяч.
Особенно важно формирование поколения офицерок — ныне в ВСУ насчитывается более 11 тысяч женщин-офицеров, что стало возможным благодаря снятию ограничений на должность в 2018 году.
Основатель фонда Dignitas Любовь Шипович подчеркнула, что женщина может быть столь же результативным специалистом связи или аналитиком, как и мужчина. Это делает подразделения беспилотных систем наиболее инклюзивной и динамичной частью современной украинской армии.
