Кожен п’ятий рекрут у підрозділах безпілотних систем ЗСУ — жінка: дані центру Drone Force

У сучасній війні технологій гендерні стереотипи остаточно відходять на другий план, поступаючись місцем професіоналізму та вмінню керувати складними системами.

Як повідомила керівниця центру Drone Force Тетяна Муравйова під час пресконференції в Укрінформі, якщо на початку діяльності центру у 2024 році жінок було близько 10%, то під час окремих заїздів курсантів восени минулого року їхня кількість сягала рекордних 40%.

Частка жінок серед операторів безпілотних комплексів зросла до 20%

Центр Drone Force, що діє при управлінні безпілотних систем Командування Сухопутних військ, забезпечує повний цикл підготовки фахівців. Процес починається з ретельного відбору та допомоги в оформленні документів, після чого кандидати потрапляють до спеціалізованих навчальних центрів. Програма навчання передбачає:

роботу на сучасних симуляторах;

опанування вітчизняних та іноземних роботизованих комплексів;

базову військову підготовку з акцентом на специфіку безпілотних систем.

Лише після успішного завершення курсу навчені фахівці та фахівчині отримують призначення в бойові підрозділи. За словами заступника начальника управління Андрія Остапенка, жінки вже давно не є “поодинокими випадками” на фронті — вони системно доводять свою ефективність як операторки БпЛА, інженерки, аналітикині та навіть командирки підрозділів.

Повномасштабна війна стала каталізатором масштабних змін у структурі Збройних сил України. Радниця з гендерних питань начальника Генштабу Оксана Григор’єва навела вражаючу статистику: якщо на початку вторгнення в армії служила 31 тисяча жінок, то сьогодні ця цифра зросла до 75 тисяч.

Читати на тему Мобілізація жінок в Україні: які посади вони можуть займати та яку зарплату отримують На які посади йдуть жінки в ЗСУ та яку зарплату отримують?

Особливо важливим є формування покоління офіцерок — нині в ЗСУ налічується понад 11 тисяч жінок-офіцерів, що стало можливим завдяки зняттю обмежень на обіймання посад у 2018 році.

Засновниця фонду Dignitas Любов Шипович підкреслила, що жінка може бути настільки ж результативним фахівцем зв’язку чи аналітиком, як і чоловік. Це робить підрозділи безпілотних систем найбільш інклюзивною та динамічною частиною сучасної української армії.

Раніше ми писали, які посади найчастіше обирають українки у війську — читай в матеріалі, скільки жінок хоче долучитися до ЗСУ.

