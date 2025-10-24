Мобилизация женщин в Украине: какие должности они занимают и какую зарплату получают

Служба в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) для женщин в 2025 году по состоянию на октябрь остается исключительно добровольной. Десятки тысяч украинок уже служат, из них около 70 тысяч в ВСУ, а более 5,5 тысячи – на фронте.
Читай в материале, на какие должности идут женщины в ВСУ, и сколько они получают заработной платы.
Мобилизация женщин в Украине в ВСУ: доступные должности
Женщины могут подписать контракт после собеседования с рекрутером, прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и сбора документов: выписок из Действия, сертификатов психиатра и нарколога, дипломов, свидетельств о браке/рождении детей. После этого – базовая подготовка перед назначением.
Доступные должности:
- Гражданские: бухгалтер, клерк, медик, медсестра, повар, IT-специалист, психолог, юрист.
- Боевые: оператор БПЛА (от FPV до крылатых), аэроразведчик, оператор радара, боевой медик, специалист РЭБ, разведчик, стрелок.
Условия труда для женщин также включают в себя социальные гарантии: 30 дней отпуска в год, выплаты на оздоровление, за первое заключение контракта, официальные больничные, уплату налогов, пенсионный стаж. Женщины не могут выезжать за границу без разрешения и служат демобилизации. Увольнение возможно по возрасту, здоровью, семейным обстоятельствам.
Мобилизация женщин на определенные должности в ВСУ: уровень зарплаты
Зарплаты для женщин идентичны мужским, без всякой гендерной дискриминации, с учетом должности, звания, стажа и условий. Минимальное денежное довольствие — 20 130 грн/месяц.
Одноразовая выплата при первом контракте производится по следующим суммам:
- 24 224 гривен для рядовых;
- 27 252 гривен для сержантов;
- 30 280 гривен для офицеров.
Дополнительно: 30 000 грн выплачивает государство за поддержку в зонах боев, 100 000 грн за спецоперации на фронте, а также дополнительно премия в размере 70 000 грн за каждые 30 дней на линии столкновения.
Интересный факт: более 50% женщин готовы взять в руки оружие
