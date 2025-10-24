Мобилизация женщин в Украине: какие должности они занимают и какую зарплату получают

Служба в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) для женщин в 2025 году по состоянию на октябрь остается исключительно добровольной. Десятки тысяч украинок уже служат, из них около 70 тысяч в ВСУ, а более 5,5 тысячи – на фронте.

Мобилизация женщин в Украине в ВСУ: доступные должности

Женщины могут подписать контракт после собеседования с рекрутером, прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и сбора документов: выписок из Действия, сертификатов психиатра и нарколога, дипломов, свидетельств о браке/рождении детей. После этого – базовая подготовка перед назначением.

Доступные должности:

Гражданские: бухгалтер, клерк, медик, медсестра, повар, IT-специалист, психолог, юрист.

Боевые: оператор БПЛА (от FPV до крылатых), аэроразведчик, оператор радара, боевой медик, специалист РЭБ, разведчик, стрелок.

Условия труда для женщин также включают в себя социальные гарантии: 30 дней отпуска в год, выплаты на оздоровление, за первое заключение контракта, официальные больничные, уплату налогов, пенсионный стаж. Женщины не могут выезжать за границу без разрешения и служат демобилизации. Увольнение возможно по возрасту, здоровью, семейным обстоятельствам.

Мобилизация женщин на определенные должности в ВСУ: уровень зарплаты

Зарплаты для женщин идентичны мужским, без всякой гендерной дискриминации, с учетом должности, звания, стажа и условий. Минимальное денежное довольствие — 20 130 грн/месяц.

Одноразовая выплата при первом контракте производится по следующим суммам:

24 224 гривен для рядовых;

27 252 гривен для сержантов;

30 280 гривен для офицеров.

Дополнительно: 30 000 грн выплачивает государство за поддержку в зонах боев, 100 000 грн за спецоперации на фронте, а также дополнительно премия в размере 70 000 грн за каждые 30 дней на линии столкновения.

