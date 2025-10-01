Жінки можуть! VETERANKA запустила масштабную кампанию против стереотипов в армии

Ко Дню защитников и защитниц Украины движение VETERANKA запустило самую масштабную за время полномасштабной войны информационную кампанию Жінки можуть!
Ее цель — не только показать силу и профессионализм военнослужащих, но и решительно развеять устаревшие стереотипы, до сих пор отравляющие службу 70 тысяч украинок в армии.
От Bradley к FPV-дрону: битва за уважение на передовой
Кампания Жінки можуть! является мощным ударом по предубеждениям о месте женщины в армии.
Ее лицом стали боевые офицерки, командирки, танкистки и аэроразведчицы, ежедневно наравне с мужчинами защищающие страну.
Героини проекта доказывают свою эффективность по самым горячим направлениям:
- Дзвенислава Магура (47 ОМБр) — командовала боевой машиной Bradley.
- Анастасия Мискевич (32 ОМБр) — капитан, командует артиллерийской батареей.
- Юнга (бригада Рубеж НГУ) — оператор БпЛА, которая уничтожила более 250 враждебных целей.
Чтобы зрительно разрушить мифы, VETERANKA создала фотопроект вместе с известными фотографами Владой и Константином Либеровыми.
Плакаты появились в столичном метро, на вокзалах и ситилайтах Киева и Львова.
Разрушение стереотипов
Основной особенностью плакатов является смелое опровержение распространенных предубеждений, с которыми сталкиваются военные женщины.
Например, на упрек: “Пришла в армию глазами стрелять?” героини отвечают: “Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО”.
На другие стереотипы есть свои отпоры:
- “Женщине не место в армии!” — “Но Bradley сам собой не уедет”.
- “Что она там делает?” — “Командует артиллерийской батареей”.
Кампания также включает в себя мощный видеоролик о силе сестринства, который транслируется в телемарафоне, кинотеатрах и ТЦ.
Женщины вынуждены доказывать, а не просто служить
Руководитель движения VETERANKA, боевой медик Екатерина Приймак, отмечает, что, несмотря на все реформы, ежедневный подвиг женщин часто остается в тени, а общественные сомнения усложняют их и так непростую службу.
— Сегодня только в Вооруженных Силах Украины служат более 70 тысяч женщин, из них 5,5 тысячи выполняют боевые задачи на передовой. Каждая женщина в армии — доброволица, которая приняла решение взять ответственность за страну в свои руки. Нам важно говорить с обществом, вносить вклад этих женщин заметным, чтобы эти сомнения и стереотипы перестали отравлять службу, — комментирует Приймак.
Женщины, которые добились открытия 63 боевых должностей благодаря активности VETERANKA, продолжают борьбу за равенство и уважение.
Благодарность жизни: сбор на бронированные капсулы Maul
Чтобы не только говорить о защитницах, но и реально их поддержать, VETERANKA объявила большой сбор средств на эвакуационные бронированные капсулы Maul.
Наземный роботизированный комплекс с бронекапсулой является единственной надеждой на эвакуацию раненых из самых горячих участков без риска для экипажа.
Цель сбора — 4 миллиона гривен. Движение призывает граждан приобщиться, чтобы “спасать технологиями, а не жизнями!”, и таким образом поблагодарить каждую украинскую защитницу, которая готова защищать страну до конца.
Военнослужащая 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения с позывным Красотка доказывает, что сила женщины в армии измеряется не физикой, а решимостью и готовностью взять на себя ответственность.
