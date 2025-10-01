Ко Дню защитников и защитниц Украины движение VETERANKA запустило самую масштабную за время полномасштабной войны информационную кампанию Жінки можуть!

Ее цель — не только показать силу и профессионализм военнослужащих, но и решительно развеять устаревшие стереотипы, до сих пор отравляющие службу 70 тысяч украинок в армии.

От Bradley к FPV-дрону: битва за уважение на передовой

Кампания Жінки можуть! является мощным ударом по предубеждениям о месте женщины в армии.

Ее лицом стали боевые офицерки, командирки, танкистки и аэроразведчицы, ежедневно наравне с мужчинами защищающие страну.

Героини проекта доказывают свою эффективность по самым горячим направлениям:

Дзвенислава Магура (47 ОМБр) — командовала боевой машиной Bradley.

Анастасия Мискевич (32 ОМБр) — капитан, командует артиллерийской батареей.

Юнга (бригада Рубеж НГУ) — оператор БпЛА, которая уничтожила более 250 враждебных целей.

Чтобы зрительно разрушить мифы, VETERANKA создала фотопроект вместе с известными фотографами Владой и Константином Либеровыми.

Плакаты появились в столичном метро, ​​на вокзалах и ситилайтах Киева и Львова.

Жінки можуть! VETERANKA запустила масштабную кампанию против стереотипов в армии / 4 Фотографии

Разрушение стереотипов

Основной особенностью плакатов является смелое опровержение распространенных предубеждений, с которыми сталкиваются военные женщины.

Например, на упрек: “Пришла в армию глазами стрелять?” героини отвечают: “Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО”.

На другие стереотипы есть свои отпоры:

“Женщине не место в армии!” — “Но Bradley сам собой не уедет”.

“Что она там делает?” — “Командует артиллерийской батареей”.

Кампания также включает в себя мощный видеоролик о силе сестринства, который транслируется в телемарафоне, кинотеатрах и ТЦ.

View this post on Instagram A post shared by Рух VETERANKA (@veteranka_)

Женщины вынуждены доказывать, а не просто служить

Руководитель движения VETERANKA, боевой медик Екатерина Приймак, отмечает, что, несмотря на все реформы, ежедневный подвиг женщин часто остается в тени, а общественные сомнения усложняют их и так непростую службу.

— Сегодня только в Вооруженных Силах Украины служат более 70 тысяч женщин, из них 5,5 тысячи выполняют боевые задачи на передовой. Каждая женщина в армии — доброволица, которая приняла решение взять ответственность за страну в свои руки. Нам важно говорить с обществом, вносить вклад этих женщин заметным, чтобы эти сомнения и стереотипы перестали отравлять службу, — комментирует Приймак.

Женщины, которые добились открытия 63 боевых должностей благодаря активности VETERANKA, продолжают борьбу за равенство и уважение.

Благодарность жизни: сбор на бронированные капсулы Maul

Чтобы не только говорить о защитницах, но и реально их поддержать, VETERANKA объявила большой сбор средств на эвакуационные бронированные капсулы Maul.

Наземный роботизированный комплекс с бронекапсулой является единственной надеждой на эвакуацию раненых из самых горячих участков без риска для экипажа.

Цель сбора — 4 миллиона гривен. Движение призывает граждан приобщиться, чтобы “спасать технологиями, а не жизнями!”, и таким образом поблагодарить каждую украинскую защитницу, которая готова защищать страну до конца.

Военнослужащая 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения с позывным Красотка доказывает, что сила женщины в армии измеряется не физикой, а решимостью и готовностью взять на себя ответственность.

