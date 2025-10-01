До Дня захисників і захисниць України рух VETERANKA запустив наймасштабнішу за час повномасштабної війни інформаційну кампанію Жінки можуть!

Її мета — не лише показати силу та професіоналізм військовослужбовиць, а й рішуче розвіяти застарілі стереотипи, які досі отруюють службу 70 тисяч українок у війську.

Від Bradley до FPV-дрона: битва за повагу на передовій

Кампанія Жінки можуть! є потужним ударом по упередженнях щодо місця жінки в армії.

Її обличчям стали бойові офіцерки, командирки, танкістки та аеророзвідниці, які щодня нарівні з чоловіками захищають країну.

Героїні проекту доводять свою ефективність на найгарячіших напрямках:

Дзвенислава Маґура (47 ОМБр) — командувала бойовою машиною Bradley.

Анастасія Міськевич (32 ОМБр) — капітан, командує артилерійською батареєю.

Юнга (бригада Рубіж НГУ) — операторка БпЛА, яка знищила понад 250 ворожих цілей.

Щоб візуально зруйнувати міфи, VETERANKA створила фотопроект разом з відомими фотографами Владою та Костянтином Ліберовими.

Плакати з’явилися у столичному метро, на вокзалах та сітілайтах Києва та Львова.

Жінки можуть! VETERANKA запустила масштабну кампанію проти стереотипів у армії / 4 Фотографії

Руйнування Стереотипів

Основною особливістю плакатів є сміливе спростування поширених упереджень, з якими стикаються жінки-військові.

Наприклад, на закид: “Прийшла в армію очима стріляти?” героїні відповідають: “Ні, з міномета, гаубиці та РСЗВ”.

На інші стереотипи є свої відсічі:

“Жінці не місце в армії!” – “Але Bradley сам собою не поїде”.

“Що вона там робить?” – “Командує артилерійською батареєю”.

Кампанія також включає потужний відеоролик про силу сестринства, який транслюється в телемарафоні, кінотеатрах та ТЦ.

Жінки вимушені доводити, а не просто служити

Очільниця руху VETERANKA, бойова медикиня Катерина Приймак, наголошує, що, попри всі реформи, щоденний подвиг жінок часто залишається в тіні, а суспільні сумніви ускладнюють їхню і так непросту службу.

— Сьогодні тільки у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, із них 5,5 тисяч виконують бойові задачі на передовій. Кожна жінка у війську — доброволиця, яка прийняла рішення взяти відповідальність за країну у свої руки. Нам важливо говорити з суспільством, робити внесок цих жінок помітним, щоб ці сумніви та стереотипи припинили отруювати службу, — коментує Приймак.

Жінки, які вже домоглися відкриття 63 бойових посад завдяки активності VETERANKA, продовжують боротьбу за рівність та повагу.

Подяка життям: збір на броньовані капсули Maul

Для того, щоб не лише говорити про захисниць, а й реально їх підтримати, VETERANKA оголосила великий збір коштів на евакуаційні броньовані капсули Maul.

Цей наземний роботизований комплекс із бронекапсулою є єдиною надією на евакуацію поранених із найгарячіших ділянок без ризику для екіпажу.

Мета збору — 4 мільйони гривень. Рух закликає громадян долучитися, щоб “рятувати технологіями, а не життями!”, і у такий спосіб подякувати кожній українській захисниці, яка готова боронити країну до кінця.

Військовослужбовиця 44-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Євгенія з позивним Красотка доводить, що сила жінки у війську вимірюється не фізикою, а рішучістю та готовністю взяти на себе відповідальність.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!