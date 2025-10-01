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Жінки можуть! VETERANKA запустила масштабну кампанію проти стереотипів у армії

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Жовтня 2025, 11:00 3 хв.
Фото до: Жінки в ЗСУ: VETERANKA розвінчує стереотипи про захисниць кампанією Жінки можуть

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