Каждая вторая украинка готова взять в руки оружие — опрос

Больше 50% совершеннолетних граждан Украины, которые сейчас не проходят военную службу, заявили о готовности взять в руки оружие и присоединиться к Силам обороны, если этого потребует ситуация. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии.

В частности, 23% респондентов ответили, что однозначно готовы воевать, еще 31% — скорее готовы. Среди женщин такую готовность выразили 46%, тогда как среди мужчин в возрасте до 60 лет — от 60% до 64%.

В КМИС подчеркнули, что уровень готовности украинцев защищать государство существенно выше, чем показатели в других странах.

Так, по данным исследования Gallup 2023 года, в Польше готовы воевать за свою страну 45% населения, в США — 41%, в Великобритании — 33%, а в Германии — лишь 23%.

Социологи также поинтересовались у граждан их ожиданиями относительно сроков окончания войны:

18% верят, что она завершится уже до конца 2025 года;

27% прогнозируют 2026-й;

32% считают, что это произойдёт не ранее 2027-го;

ещё четверть опрошенных не взялись делать никаких прогнозов.

В то же время 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, лишь бы сохранить независимость страны.

Также, несмотря на усталость от войны, большинство украинцев заявляют о готовности бороться дальше и категорически отвергают идею любых территориальных уступок России.

