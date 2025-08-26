Сохраняют надежду и выбирают язык: украинцы о будущем во время войны

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос, чтобы выяснить, как война изменила украинское общество.

Результаты показывают, что, несмотря на трудности, украинцы продолжают развиваться и верить в будущее.

Украинцы считают свою жизнь активной

Народ Украины оценивают свою жизнь как опасную и нестабильную, но при этом активную и прогрессивную.

Это свидетельствует о том, что, хотя война приносит много проблем, она не лишает ощущения движения вперед.

По сравнению с прошлыми десятилетиями, люди чаще воспринимают современную жизнь как прогрессивную. Даже во время войны украинцы видят себя как общество, способное меняться к лучшему.

Что нас объединяет

Больше всего граждан объединяет общий враг, чувство принадлежности к своей нации и единое видение будущего страны.

Однако появились и новые факторы, которые разъединяют: разные политические взгляды и социальный статус.

Украинцы хотят вступить в НАТО

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО остается на высоком уровне.

После полномасштабного вторжения эти показатели резко возросли и не снижаются.

Это показывает, что украинцы понимают, насколько важны международные союзы для безопасности страны.

Украинский язык: выбор, который становится нормой

За последние три года родной язык стал привычнее для повседневного общения.

Если в 2022 году им пользовалась немного более половины опрошенных, то сейчас — уже 68%.

Вера в будущее остается

Почти две трети опрошенных верят, что могут иметь лучшую жизнь, и этот показатель держится на довоенном уровне.

Основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк отмечает, что украинцы остаются сдержанными оптимистами, а их вера в будущее своих детей является самым точным доказательством этого.

Смелость и выносливость, которые сами украинцы видят в себе, — это качества, что помогают им выдерживать трудности и двигаться вперед.

Кроме того, последние социологические опросы показывают, что большинство европейцев считают военную поддержку Украины необходимой.

