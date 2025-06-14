Украинцы теряют доверие к США, но надеются на Европу — опрос

Несмотря на общую благодарность за поддержку, украинцы начинают ощущать беспокойство относительно стабильности партнёрства с западными странами.

По данным свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большинство граждан Украины — 64% — продолжают считать Европу надёжным союзником, стремящимся к приемлемому для Украины завершению войны.

Лишь 24% придерживаются противоположного мнения.

Восприятие США

Ситуация с восприятием Соединённых Штатов выглядит почти зеркальной, хотя и имеет свои особенности.

Несмотря на небольшое улучшение отношения к политике США в отношении Украины с марта 2025 года, большинство (58%) украинцев убеждены, что США устают от Украины, их поддержка ослабевает, и они оказывают давление на Украину для уступок.

Лишь 32% опрошенных считают США надёжным союзником, который желает приемлемого для Украины мира.

Показательным является также изменение отношения к Дональду Трампу. Если в декабре 2024 года более половины украинцев (54%) имели оптимистичные ожидания относительно его президентства, то уже в марте 2025 года подавляющее большинство (73%) считали это плохим для Украины.

По состоянию на май — начало июня 2025 года это мнение практически не изменилось: 72% украинцев считают, что президентство Трампа является негативным фактором, и лишь 16% видят в нём позитив.

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Не сжигаем мосты: отношение к американцам

Несмотря на критическое восприятие американского руководства, украинцы продолжают сохранять позитивное отношение к США в целом.

63% опрошенных относятся к США хорошо, и лишь 29% — плохо.

Особенно высок уровень симпатии к обычным американцам — 90% украинцев относятся к ним хорошо (и лишь 3% — плохо).

Однако 68% опрошенных выражают негативное отношение к руководству США.

Комментарий КМИС: призыв к Европе и открытость к США

Сейчас украинцы чувствуют поддержку Европы, но фундамент уже имеет трещины, и мы призываем европейских друзей не игнорировать тревожные тренды и оказать необходимую поддержку Украине, – говорит исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он отметил важность устойчивого движения в вопросе европейской интеграции, достаточной военной и финансовой поддержки, а также эффективных санкций против России.

Грушецкий предостерегает, что эти “нотки разочарования” могут быть использованы Россией в информационных кампаниях для ослабления как Украины, так и Европы.

Что касается США, Антон Грушецкий отметил, что несмотря на критическое восприятие руководства, украинцы “не сжигают мосты и открыты к конструктивному сотрудничеству с американскими партнёрами”.

Будущая помощь: разногласия в подходах

На фоне этих настроений в Пентагоне 10 июня заявили, что бюджет США на 2026 год предусматривает сокращение военной помощи Украине.

В то же время в ЕС, обеспокоенные фокусом США и долгосрочными угрозами со стороны России и Беларуси, заявили о намерении утвердить увеличение оборонной программы, направленной на рост военных расходов, улучшение совместных закупок и поддержку Украины.

Опрос КМИС проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года методом телефонных интервью среди 2004 респондентов по всей подконтрольной правительству Украины территории.

Ранее мы писали об опросе, в котором большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине.

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