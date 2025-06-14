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Украинцы теряют доверие к США, но надеются на Европу — опрос

Мария Дзюба, редактор сайта 14 июня 2025, 08:00
Украинцы теряют доверие к США, но надеются на Европу — опрос
Фото Getty Images

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