Українці втрачають довіру до США, але зберігають надію на Європу — опитування

Попри загальну вдячність за підтримку, українці починають відчувати тривогу щодо стабільності партнерства із західними країнами.

За даними свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість громадян України — 64% — продовжують вважати Європу надійним союзником, який прагне прийнятного для України завершення війни.

Лише 24% дотримуються протилежної думки.

Сприйняття США

Ситуація зі сприйняттям Сполучених Штатів виглядає майже дзеркальною, хоча й має свої особливості.

Попри невелике покращення ставлення до політики США щодо України з березня 2025 року, більшість (58%) українців переконані, що США втомлюються від України, їхня підтримка слабшає, і вони чинять тиск на Україну для поступок.

Лише 32% опитаних вважають США надійним союзником, який прагне прийнятного для України миру.

Показовим є також зміна ставлення до Дональда Трампа. Якщо у грудні 2024 року більше ніж половина українців (54%) мала оптимістичні очікування щодо його президентства, то вже у березні 2025 року переважна більшість (73%) вважала це поганим для України.

Станом на травень-початок червня 2025 року ця думка практично не змінилася: 72% українців вважають, що президентство Трампа є негативним фактором, і лише 16% бачать у ньому позитив.

Не спалюємо мости: ставлення до американців

Попри критичне сприйняття американського керівництва, українці продовжують зберігати позитивне ставлення до США в цілому. 63% опитаних ставляться до США добре, і лише 29% — погано.

Особливо високий рівень симпатії до звичайних американців — 90% українців ставляться до них добре (і лише 3% — погано).

Однак, 68% опитаних висловлюють негативне ставлення до керівництва США.

Коментар КМІС: заклик до Європи та відкритість до США

Наразі українці відчувають підтримку Європи, але фундамент уже має тріщини, і ми закликаємо європейських друзів не ігнорувати тривожні тренди й надати необхідну підтримку Україні, — каже виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він наголосив на важливості сталого руху у питанні європейської інтеграції, достатньої військової та фінансової підтримки, а також ефективних санкцій проти Росії.

Грушецький застерігає, що ці “нотки розчарування” можуть бути використані Росією в інформаційних кампаніях для послаблення як України, так і Європи.

Щодо США, Антон Грушецький зазначив, що попри критичне сприйняття керівництва, українці “не спалюють мости та відкриті до конструктивної співпраці з американськими партнерами”.

Майбутня допомога: розбіжності у підходах

На тлі цих настроїв, у Пентагоні 10 червня заявили, що бюджет США на 2026 рік передбачає скорочення військової допомоги Україні.

Водночас в ЄС занепокоєні фокусом США та довгостроковими загрозами з боку Росії та Білорусі, заявили про намір затвердити збільшення оборонної програми, спрямованої на зростання військових витрат, покращення спільних закупівель і підтримку України.

Опитування КМІС проводилося з 15 травня по 3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю серед 2004 респондентів по всій підконтрольній уряду України території.

