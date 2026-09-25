Когда собирать груши на зиму: оптимальные сроки и правильные условия хранения

Сентябрь – это пик сбора полезных фруктов и овощей, а также заготовки продуктов на грядущую зиму. Сейчас нас радуют последние летние ягоды и уже разворачивается сезон ароматных яблок, груш и винограда. Впереди ждет сбор зимних сортов, которые в правильных условиях хранения станут источником полезных витаминов и минералов на весь холодный период.

Сегодня рассказываем, когда собирать зимние груши и как правильно хранить их.

Когда собирать груши на зиму

Собирать груши на зиму нужно в конце сентября — в течение октября, до наступления заморозков. Это касается именно поздних зимних сортов, которые созревают в этот период: Парижанка, Снежинка, Яблуневская, Кучерянка, Дюшес зимний, Бере Киевская и т.д.

Также желательно учитывать регион, в котором растет груша и актуальную погоду. В большинстве регионов Украины зимние груши собирают на хранение в начале октября.

Однако на юге стоит раньше начинать пробный сбор, поскольку плодовые деревья там растут под более интенсивным солнцем и при более жарком лете. В любом случае для всех областей важным критерием является заготовка плодов к началу сильных заморозков.

Поздние сорта во время хранения продолжают созревать и приобретают свой наилучший вкус и сочность. Для разных сортов сроки разные, но в большинстве случаев понадобится несколько месяцев.

Как понять, что зимние груши можно собирать

большинство груш на дереве выросло до размера и формы конкретного сорта;

плод с солнечной стороны стал ярче и румянее;

плодоножка легко отрывается от ветки;

семена внутри уже темнеют.

Как хранить груши зимой

Правильное хранение груш поздних сортов позволит лакомиться этим сочным фруктом вплоть до весны. Что нужно учитывать, когда закладываешь груши на долгое хранение:

выбирай твердые плоды без каких-либо повреждений, чтобы не спровоцировать дальнейшее развитие гнили и плесени;

не обламывай плодоножку, ибо именно с этого места и начнет портиться грушка;

не мой плоды, а если они очень грязные — можно протереть чистой сухой тряпкой;

если плоды после дождя или росы — дай им полностью просохнуть прежде, чем будешь складывать в ящики;

закладывай фрукты на длительное хранение не более чем в два слоя;

ящики для хранения должны быть чистыми и с отверстиями для достаточной вентиляции;

каждые несколько недель просматривай урожай, чтобы вовремя заметить портящиеся плоды;

в месте хранения должно быть темно и прохладно: температура +1°C…+4°C, влажность на уровне 85-95%; при таких условиях плоды будут созревать постепенно и не будут портиться.

Ранее мы рассказывали, как сушить груши в духовке, на солнце и в микроволновке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!