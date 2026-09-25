Стиль жизни Садоводство и огород

Когда собирать груши на зиму: оптимальные сроки и правильные условия хранения

Марина Слизовская, редактор сайта 25 сентября 2026, 18:00 3 мин.
когда обрывать груши на зиму
Фото Unsplash

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