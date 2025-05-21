Большинство американцев за помощь Украине, несмотря на Трампа, — опрос

Все большее недоверие к американскому президенту появляется среди украинцев и граждан других стран. С его политикой также не согласны и сами американцы.

14 и 15 мая 2025 года американская компания по исследованию и аналитике рынка Harvard CAPS/Harris Poll провела опрос среди граждан США относительно настроений по поддержке Украины.

Согласно результатам опроса, большинство американцев считают, что США должны продолжать предоставлять Украине оружие. Детальнее об этом — дальше в материале.

Американцы поддерживают предоставление оружия Украине

Согласно результатам опроса Harvard CAPS/Harris Poll, 51% респондентов считают, что при правлении Трампа экономика страны развивается лучше, но провалом за первые 100 дней его правления считают тарифную политику.

62% опрошенных считают, что США должны продолжать оказывать Украине вооруженную помощь, а также продолжать вводить санкции против России.

В то же время, 58% избирателей считают, что Трамп не закончит войну в Украине.

Также 66% опрошенных американцев считают Путина виновным в затягивании переговоров и что именно он тормозит попытки Запада закончить войну. 62% убеждены, что Владимир Зеленский хочет остановить войну в Украине.

64% утверждают, что США должны предоставить Украине четкие гарантии безопасности, если украинцам придется идти на уступки для прекращения войны.

Еще 59% признали, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным.

Вместе с тем, 79% опрошенных республиканцев удовлетворены тем, как идут переговоры о войне в Украине, а 76% демократов и 55% независимых — недовольны.

Также стоит отметить, что рейтинг Трампа незначительно снизился с апреля этого года — сейчас его поддерживают 47% опрошенных американцев. При этом 87% избирателей-республиканцев одобряют его политику, а 83% демократов и 50% независимых — не одобряют.

Пока Трамп пытается говорить с Путиным, ЕС вводит новые пакеты санкций против России: читай, что вошло в 17 пакет санкций, по ссылке.

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