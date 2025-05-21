Большинство американцев за помощь Украине, несмотря на Трампа, — опрос

Фото Unsplash Все большее недоверие к американскому президенту появляется среди украинцев и граждан других стран. С его политикой также не согласны и сами американцы. 14 и 15 мая 2025 года американская компания по исследованию и аналитике рынка Harvard CAPS/Harris Poll провела опрос среди граждан США относительно настроений по поддержке Украины. Согласно результатам опроса, большинство американцев считают, что США должны продолжать предоставлять Украине оружие. Детальнее об этом — дальше в материале.Американцы поддерживают предоставление оружия Украине Согласно результатам опроса Harvard CAPS/Harris Poll, 51% респондентов считают, что при правлении Трампа экономика страны развивается лучше, но провалом за первые 100 дней его правления считают тарифную политику. 62% опрошенных считают, что США должны продолжать оказывать Украине вооруженную помощь, а также продолжать вводить санкции против России. В то же время, 58% избирателей считают, что Трамп не закончит войну в Украине. Также 66% опрошенных американцев считают Путина виновным в затягивании переговоров и что именно он тормозит попытки Запада закончить войну. 62% убеждены, что Владимир Зеленский хочет остановить войну в Украине. 64% утверждают, что США должны предоставить Украине четкие гарантии безопасности, если украинцам придется идти на уступки для прекращения войны. Читать по теме Между меморандумом и ультиматумом: Зеленский о разговоре Трампа с Путиным Отвода украинских войск с собственной территории не будет, — ответ Зеленского на телефонные разговоры Трампа с Путиным Еще 59% признали, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным. Вместе с тем, 79% опрошенных республиканцев удовлетворены тем, как идут переговоры о войне в Украине, а 76% демократов и 55% независимых — недовольны. Также стоит отметить, что рейтинг Трампа незначительно снизился с апреля этого года — сейчас его поддерживают 47% опрошенных американцев. При этом 87% избирателей-республиканцев одобряют его политику, а 83% демократов и 50% независимых — не одобряют. Пока Трамп пытается говорить с Путиным, ЕС вводит новые пакеты санкций против России: читай, что вошло в 17 пакет санкций, по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дональд Трамп, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter