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Большинство американцев за помощь Украине, несмотря на Трампа, — опрос

Виктория Мельник, журналист сайта 21 мая 2025, 11:00
рейтинг трампа
Фото Unsplash
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