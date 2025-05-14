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ЕС согласовал 17 пакет санкций против России — изменит ли это позицию Кремля

Виктория Мельник, журналист сайта 14 мая 2025, 14:52
17 пакет санкций
Фото Unsplash
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