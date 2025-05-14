ЕС согласовал 17 пакет санкций против России — изменит ли это позицию Кремля

Среда 14 мая для послов Европейского Союза была плодотворной. Они смогли одобрить 17 пакет санкций против России!

Что об этом известно и есть ли детали по поводу самих санкций, рассказываем далее в материале.

17 пакет санкций против России

По сообщению журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка 14 мая, послы ЕС дали “зеленый свет” на введение 17 пакета санкций против России. Об этом он написал в своем Х.

Параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия, — добавил Йозвяк.

Эту информацию официально подтвердила Урсула Фон дер Ляен.

— Я приветствую соглашение о нашем 17 пакете санкций против России. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов теневого флота, целью которых является борьба с экспортом энергоносителей из России.

Эта война должна закончиться. Мы будем продолжать оказывать сильное давление на Кремль, — написала она в Х.

Официальное принятие состоится 20 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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17 пакет санкций: что входит

Известно, что один из аспектов нового пакета санкций будет касаться так называемого теневого флота РФ.

Ранее на пресс-конференции с журналистами еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистке Европейской правды, что Еврокомиссия планирует продолжать вводить новые санкции против России, в частности, после 17 пакета будет подготовлен 18 пакет.

Со стороны Еврокомиссии мы, безусловно, готовы продолжать оказывать давление на Россию, в том числе, работая над новыми санкциями, — заявил он.

Также ранее журналист Рикард Йозвяк в своей статье на Радио Свобода объяснял, чем 17 пакет санкций особенный.

В частности, он назвал эти санкции тематическими, состоящими из замораживания активов и запрета на выдачу виз.

— Они включают внесение в черные списки за нарушение прав человека, использование химического оружия и дестабилизирующую деятельность по всему миру.

Пакет документов о нарушении прав человека касается 28 человек, все из которых — российские судьи и прокуроры, ответственные либо за преследование умершего российского оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников, либо за вынесение приговоров россиянам за распространение антивоенных месседжей в интернете, — отметил Йозвяк.

Кроме того, ЕС впервые официально обвиняет Кремль в применении химического оружия на поле боя в Украине.

Санкции за деятельность с целью дестабилизации в мире будут введены против 21 человека.

О дальнейших действиях мира станет известно после переговоров между Украиной и Россией в Турции. Читай об этом по ссылке.

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