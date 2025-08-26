Зберігають надію і обирають мову: українці про майбутнє під час війни

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування, щоб з’ясувати, як війна змінила українське суспільство.

Результати показують, що, попри труднощі, українці продовжують розвиватися і вірити в майбутнє.

Українці вважають своє життя активним

Народ України вважає своє життя небезпечним і нестабільним, проте водночас активним і прогресивним. Це свідчить про те, що, хоча війна й приносить багато проблем, вона не забирає відчуття руху вперед.

Порівняно з минулими десятиліттями, люди частіше сприймають сучасне життя як прогресивне. Навіть під час війни українці бачать себе як суспільство, здатне змінюватися на краще.

Що нас об’єднує

Найбільше громадян гуртує спільний ворог, почуття належності до своєї нації та однакове бачення майбутнього країни.

Однак, з’явилися й нові фактори, що роз’єднують: різні політичні погляди та соціальний статус.

Українці хочуть вступити до НАТО

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО залишається на високому рівні.

Після повномасштабного вторгнення ці показники різко зросли й не знижуються. Це показує, що українці розуміють, наскільки важливі міжнародні союзи для безпеки країни.

Українська мова: вибір, що стає нормою

За останні три роки рідна мова стала звичнішою для повсякденного спілкування.

Якщо у 2022 році нею користувалася трохи більше ніж половина опитаних, то зараз — уже 68%.

Віра в майбутнє залишається

Майже дві третини опитаних вірять, що можуть мати краще життя, і цей показник тримається на довоєнному рівні.

Засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк зазначає, що українці залишаються стриманими оптимістами, а їхня віра в майбутнє своїх дітей є найточнішим доказом цього.

Сміливість і витривалість, які самі українці бачать у собі, — це риси, що допомагають їм вистояти та рухатися вперед.

Крім цього, останні соціологічні опитування свідчать, що більшість європейців вважають військову підтримку України необхідною.

