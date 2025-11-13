Контроля россиян над Покровском нет — Сырский о ситуации в городе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление и отчитался о ситуации в районе Покровско-Мирноградской операции. По его словам, здесь противник пытается воспользоваться погодными условиями.

Покровское направление: Сырский об оперативной ситуации

Сырский заметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления России. Именно здесь происходит самое большое количество вражеских штурмов. Противник также сосредоточил в этом районе большую часть группировки.

— Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями, — заявил главком.

Основными задачами Сил обороны остаются постепенное взятие определенных районов под контроль, поддержка и защита логистических путей и организация дополнительных, чтобы обеспечить военных всем необходимым и организовать бесперебойную эвакуацию раненых.

О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет, — добавил он.

Сейчас на подступах и непосредственно в городской застройке продолжаются бои с малыми штурмовыми пехотными группами врага, реже — уничтожение легкой вражеской техники.

На близлежащем Очеретинском направлении в это время тоже идет поиск и уничтожение врага. За последние семь дней в результате поисково-ударных действий от ДРГ противника зачистили 7,4 км территории Покровского района.

Покровск на карте боевых действий

Согласно информации от Генштаба, на Покровском направлении ВСУ остановили 81 атаку в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное.

Напомним, что ранее 7-й корпус ДШВ сообщал о попытках РФ зайти в Покровск с севера.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!