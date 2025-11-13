Для тебя Война в Украине

Контроля россиян над Покровском нет — Сырский о ситуации в городе

Ирина Танасийчук, журналист сайта 13 ноября 2025, 09:31 2 мин.
покровск
Фото Главнокомандующий ВС Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь