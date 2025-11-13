Контролю росіян над Покровськом немає — Сирський про ситуацію в місті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та відзвітував про ситуацію в районі Покровсько-Мирноградської операції. За його словами, тут противник намагається користуватися погодними умовами.

Покровський напрямок: Сирський про оперативну ситуацію

Сирський зауважив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу Росії. Саме тут відбувається найбільша кількість ворожих штурмів. Противник також зосередив у цьому районі значну частину угруповання.

— Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами, — заявив головком.

Основними завданнями Сил оборони залишаються поступове взяття визначених районів під контроль, підтримка й захист логістичних шляхів та організація додаткових, щоб забезпечити військових усім необхідним та організувати безперебійну евакуацію поранених.

Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться, — додав він.

Нині на підступах та безпосередньо у міській забудові тривають бої з малими штурмовими піхотними групами ворога, рідше — знищення легкої ворожої техніки.

На прилеглому Очеретинському напрямку тим часом теж триває пошук та знищення ворога. За останні сім днів у результаті пошуково-ударних дій від ДРГ противника зачистили 7,4 км² території Покровського району.

Покровськ на карті бойових дій

Згідно з інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 81 атаку у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

Нагадаємо, що раніше 7-й корпус ДШВ повідомляв про спроби РФ зайти у Покровськ з півночі.

