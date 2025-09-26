Для тебе Війна в Україні

Сирський розповів про тактику “тисячі порізів” росіян під Покровськом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Вересня 2025, 15:46 2 хв.
Сирський розповів про тактику “тисячі порізів” росіян під Покровськом
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь