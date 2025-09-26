Сирський розповів про тактику “тисячі порізів” росіян під Покровськом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у коментарі журналістам розповів про новий підхід ворога – тактику “тисячі порізів”. Про це інформує Обозреватель.

Росіяни намагаються дестабілізувати тил, обрізати логістику, а також малими групами просочуватися й займати нові території.

Найгарячіші напрямки на сьогодні:

Покровський,

Лиманський,

Новопавлівський.

Активний фронт зараз простягається майже на 1250 км – за рік лінія бойових дій збільшилась приблизно на 200 км.

На Добропільському (Покровському) напрямку завданням сил РФ стояло зайняти місто Покровськ до літа. Утім, ці плани реалізувати ворогу не вдалося.

Через невдачу на цьому відтинку фронту армія РФ була змушена перекидати резерви, зокрема кілька бригад і полк морпіхів. Щодня на цих ділянках знищується понад 200 ворожих вояків.

– Я передбачаю, що ворог і надалі застосовуватиме резерви, переміщуючи їх, – заявив Сирський.

Нова тактика на Добропільському напрямку

Росіяни задіюють тут штурмові групи по 4-6 осіб. Їхнє завдання – просочитися углиб оборони, накопичити сили та здійснювати локальні атаки на: склади, логістику, паралізувати ротацію підрозділів.

А згодом за досягнення цих цілей – захоплення території без масової підтримки особового складу.

Через розтягнення фронту й перевагу ворога в засобах та силах окремі ворожі групи змогли просунутися на 12-20 км углиб.

Україна бачить дії ворога і реагує на них. Наразі перекинуто частини, щоб розсікти ворожі групи по річці Казенний Торець і створити “мішок” для тих, хто просунувся.

А ДШВ діяли назустріч з півночі й півдня – і зараз ворог опинився у пастці, де триває його ліквідація.

Нагадаємо, що раніше про нібито три котли повідомляли російські воєнні блогери. У ЗСУ наголошували, що остаточних оточень поки немає.

