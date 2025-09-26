“Три котли” для росіян під Покровськом — перша реакція ЗСУ

Російські воєнні блогери масово скаржаться на важку ситуацію на Покровському напрямку. Вони пишуть про одразу три котли, в які, за їхніми словами, потрапили підрозділи армії РФ.

Особливо загострилася ситуація на Добропільському виступі, де українські сили поступово стискають кільце навколо ворога, відрізаючи його від шляхів відступу.

Речник ОСУВ Дніпро Віктор Трегубов у коментарі 24 Каналу прокоментував інформацію про три котли для росіян під Покровськом.

Чи справді є оточення під Покровськом

Військовий закликав не поспішати з термінами. За його словами, поки зарано говорити про повноцінні котли:

Є кілька місць, де росіян добре притисли. Побачимо, чи зможуть вони звідти вибратися.

Тобто ситуація для ворога складна, але поки ще не йдеться про завершене оточення.

Дрони та удари по колонах росіян

У той час самі ж російські воєнкори визнають, що українські дрони та артилерія відстежують і знищують конвої з постачанням. Будь-які спроби перекинути підкріплення на Покровський напрямок завершуються втратою техніки та живої сили.

Це серйозно обмежує можливості росіян утримувати позиції.

Ситуація на Добропільському виступі

За словами військового оглядача Дениса Поповича, ЗСУ створили три кільця оточення російських підрозділів на Добропільському виступі.

Він описав це образно, що перше кільце відрізає “шматки вух російського зайця”, друге — голову, а третє блокує основу виступу, з якого ворог раніше намагався просунутися.

Згідно з картою DeepStateMap, видно що район Добропілля лишається під контролем України. Водночас російські війська зайняли території східніше — від Суворового та Разіного до Новоторецького й Комишевого. Саме цей виступ утворює небезпечний мішок.

З півночі українські сили контролюють район Никанорівки та Нового Шахового. Із заходу — під контролем ЗСУ залишаються Родинське та Красний Лиман, а з півдня — Новоекономічне і Мирноград. Це створює загрозу охоплення російського угруповання з трьох сторін.

Фактично, по карті Добропільський виступ виглядає як зона, де ворог ще має сполучення з тилом, але будь-яке подальше просування українських військ може відрізати ці підрозділи від основних сил.

Чому остаточних висновків робити зарано

Попович зауважив, що ситуація змінюється щодня. Росіяни перекидають морську піхоту та намагаються деблокувати війська зі сходу, зокрема в районі Малинівки.

Крім того, за даними виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, на Добропільський напрямок стягують сили 155-ї бригади морпіхів та підрозділи десантно-штурмових військ. Це найбільше перегрупування з 2022 року.

Раніше, підполковник Віктор Трегубов повідомляв, що ситуація на Покровському і Добропільському напрямках відрізняється від того, що видно на мапах.

Зокрема йшлося не про масштабний прорив російських військ, а про просочування малих російських ДРГ по 5-10 осіб.

