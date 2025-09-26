Для тебя Война в Украине

“Три котла” для россиян под Покровском — первая реакция ВСУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 сентября 2025, 12:12 3 мин.
“Три котла” для россиян под Покровском — первая реакция ВСУ
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь