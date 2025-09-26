“Три котла” для россиян под Покровском — первая реакция ВСУ

Российские военные блоггеры массово жалуются на тяжелую ситуацию в Покровском направлении. Они пишут об сразу трех котлах, в которые, по их словам, попали подразделения армии РФ. Особо обострилась ситуация на Добропольском выступе, где украинские силы постепенно сжимают кольцо вокруг врага, отрезая его от путей отступления.

Спикер ОСУВ Днепр Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу прокомментировал сообщения в сети о трех котлах для россиян под Покровском.

Действительно ли есть окружение

Военный призвал не спешить с терминами. По его словам, пока рано говорить о полномасштабных котлах:

Есть несколько мест, где россиян хорошо прижали. Посмотрим, смогут ли они оттуда выбраться.

То есть ситуация для врага сложная, но пока еще не идет речь о завершенном окружении.

Дроны и удары по колоннам

В то же время сами российские военкоры признают, что украинские дроны и артиллерия отслеживают и уничтожают колонны со снабжением. Любые попытки перебросить подкрепления на Покровское направление заканчиваются потерей техники и живой силы.

Это серьезно ограничивает возможности россиян удерживать позиции.

Ситуация на Добропольском выступе

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, ВСУ создали три кольца окружения российских подразделений на Добропольском выступе.

Он описал это образно, что первое кольцо отрезает уши российского зайца, второе — голову, а третье блокирует основу выступа, откуда враг ранее пытался продвигаться.

Согласно карте DeepStateMap, видно, что район Доброполья остается под контролем Украины. В то же время российские войска заняли территории восточнее — от Суворового и Разиного до Новоторецкого и Комышевого. Именно этот выступ образует опасный мешок.

С севера украинские силы контролируют район Никоноровки и Нового Шахового. С запада под контролем ВСУ остаются Родинское и Красный Лиман, а с юга — Новоэкономическое и Мирноград. Это создает угрозу охвата российского группирования с трех сторон.

Фактически, на карте Добропольский выступ выглядит как зона, где враг еще имеет сообщение с тылом, но любое дальнейшее продвижение украинских войск может отрезать эти подразделения от основных сил.

Почему окончательные выводы делать рано

Попович отметил, что ситуация меняется ежедневно. Россияне перебрасывают морскую пехоту и пытаются деблокировать войска с востока, в частности в районе Малиновки.

Кроме того, по данным исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, на Добропольское направление стягивают силы 155-й бригады морской пехоты и подразделения десантно-штурмовых войск. Это крупнейшая перегруппировка с 2022 года.

Ранее подполковник Виктор Трегубов сообщал, что положение на Покровском и Добропольском направлениях отличается от того, что видно на картах.

В частности, речь шла не о масштабном прорыве российских войск, а о просачивании мелких российских ДРГ по 5–10 человек.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!