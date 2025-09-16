На Покровском направлении продолжаются одни из самых ожесточенных боев. Российские войска пытались окружить агломерацию Покровск — Мирноград и продвинуться в сторону Доброполья. Но украинским защитникам удалось сорвать эти планы и остановить продвижение оккупантов.

Я в своих верю, как в Бога: как среди руин бывших городов люди поддерживают жизнь

Сейчас россияне сосредоточили усилия на массированных ударах, пытаясь сравнять город с землей. Следы от ракет в небе почти не исчезают. Горизонт затянут дымом. Частично врагу удается вклиниваться в нашу оборону. За последнее время от вражеской пехоты зачищены по меньшей мере три села.

Несмотря на то, что россиян удалось отбросить от трассы Краматорск — Доброполье, здесь постоянно летают вражеские дроны. Большой вред наносит артиллерия и авиация россиян. Все соседние с трассой села за несколько месяцев превратились в руину. Новотроицкое, когда-то богатое село, превратилось в груды строительного мусора.

На всю деревню осталось десять человек, которые не хотят покидать родные дома. Это в основном пенсионеры. Еще в начале лета Николай планировал, как в августе будет собирать урожай и готовиться к посевной. Но в его дом постучали россияне — КАБом и несколькими дронами.

Вот мой дом, руина. Что здесь осталось?

Уничтожен не только дом пенсионера, но и пасека, ангар для урожая и даже старенький комбайн. Фермер остался без ничего. Посеянный подсолнечник собирать уже нечем. Но если бы техника уцелела, он вряд ли бы рискнул.

Российские дроны здесь летают как дома.

Мы уже в курсе, что, где и как. Я знаю, за что страдаю — в 1977 году был в Афганистане. Измаил закончил и потом нас бросили в Афганистан. Думал, побегаю-постреляю, пока молодой, а потом домой поеду, жить буду. Ага!

В Новотроицком уже нет коммуникаций, не работают магазины. Сюда даже не завозят хлеб. Но ни Николай, ни его соседи уезжать не хотят.

А в Доброполье, которое россияне пытались обойти с фланга, еще два месяца назад цвела жизнь. Теперь на разбитых улицах лишний раз никто не появляется. Разрушения катастрофические. Все дома разбиты. В Доброполье нет газа, воды, едва ловит связь.

Люди пытаются уехать в тыл. Надежда не выезжает, говорит, что не верит, что россияне сюда придут.

Я верю в своих ребят. Я готова их следы целовать. Ну, эту к*цапню я даже не представляю здесь. Хотя я сама из России, но живу здесь с детства. Я в своих верю, как в Бога.

На днях Вікна-Новини рассказывали о Купянске. Россияне уничтожили город уже на 95%.

