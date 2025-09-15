ВСУ освободили Панковку в Донецкой области: первые подробности

Сегодня, 15 сентября, пресс-служба 1-го корпуса НГУ Азов сообщила об освобождении еще одного поселка в Донецкой области. Под украинский флаг вернулась Панковка Донецкой области. Что известно об освобождении Панковки и где она расположена — читай подробно в нашем материале.

ВСУ освободили Панковку в Донецкой области

В Азове сообщили, что продолжают освобождение украинских территорий на Добропольском направлении. Там работает первый корпус НГУ Азов.

В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

Однако добавляют, что российские оккупанты наращивают количество военных в регионе. Командование ВС РФ перебрасывает дополнительные резервы — четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты в зону ответственности первого корпуса.

Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение россиян и не допустить прорыва обороны.

Панковка на карте

Панковка расположена в Донецкой области, в Шаховской сельской громаде Покровского района. По последним данным, там жили до сотни человек.

Незадолго до освобождения Панковки в Донецкой области ВСУ освободили: Заречное, Новоэкономическое, Удачное. До этого — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое, Золотой Колодезь.

По заявлению главнокомандующего Сырского, именно Покровское направление фронта остается самым трудным — с наибольшей численностью россиян, количеством штурмов и вражеских атак.

Под украинский флаг недавно вернулся и поселок Заречное. Смотри видео в нашем материале.

