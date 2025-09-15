Сьогодні, 15 вересня, пресслужба 1-го корпусу НГУ Азов повідомила про звільнення ще одного селища на Донеччині. Під український прапор повернулася Панківка, що в Донецькій області. Що відомо про звільнення Панківки і де вона розташована — читай детально в нашому матеріалі.

ЗСУ звільнили Панківку на Донеччині

В Азові повідомили, що продовжують звільнення українських територій на Добропільському напрямку. Там працює 1-й корпус НГУ Азов.

У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Проте додають, що російські окупанти нарощують кількість військових у регіоні. Командування ЗС РФ перекидає додаткові резерви — а саме чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти у зону відповідальності першого корпусу.

Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зупинити просування росіян та не допустити прориву оборони.

Панківка на карті

Панківка розташована у Донецькій області, у Шахівській сільській громаді Покровського району. За останніми даними там жили до сотні людей.

ЗСУ звільнили Панківку на Донеччині: перші подробиці / 2 Фотографії

Незадовго до звільнення Панківки на Донеччині ЗСУ звільнили: Зарічне, Новоекономічне, Удачне. До цього — Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

За заявою головнокомандувача Сирського, саме Покровський напрямок фронту лишається найважчим — з найбільшою чисельністю росіян, кількістю штурмів та ворожих атак.

Під український прапор нещодавно повернулося і селище Зарічне. Дивися відео в нашому матеріалі.

