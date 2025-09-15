Для тебе Війна в Україні

ЗСУ звільнили Панківку на Донеччині: перші подробиці

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Вересня 2025, 14:55 2 хв.
Село Панківка
Село Панківка на Донеччині звільнене Фото Facebook

