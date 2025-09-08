У Генеральному штабі ЗСУ повідомили радісну новину: ЗСУ звільнили ще одне село у Донецькій області. Синьо-жовтий прапор замайорів у селищі Зарічне. Розповідаємо всі подробиці звільнення Зарічного і ділимося відео.

ЗСУ звільнили Зарічне: відео

Від початку серпня ЗСУ пришвидшили темпи звільнення Донецької області. За повідомленням головнокомандувача, за серпень було звільнено у п’ять разів більше територій, ніж втрачено!

Зранку 8 вересня у Генштабі підтвердили звільнення Зарічного на Донеччині. Це зробили знову бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля.

Силами 425 окремого штурмового полку Скеля повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині.

Також у Генштабі поділилися відео, як замайорів синьо-жовтий прапор на тлі руїн.

Зарічне на карті

Зарічне входить до Лиманської міської громади Краматорського району. Раніше мало назви Попівка, Кірове та Кіровськ. Селище лежить на річці Жеребець, розташоване за 115 км від Донецька.

Зарічне — під українським прапором: ЗСУ звільнили село / 2 Фотографії

Нещодавно наші військові звільнили селище Удачне на Донеччині. Дивися відео встановлення українського прапора.

