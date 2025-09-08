Для тебе Війна в Україні

Зарічне — під українським прапором: ЗСУ звільнили село

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Вересня 2025, 10:30 1 хв.
ЗСУ звільнили Зарічне
ЗСУ звільнили Зарічне Фото Генеральний штаб ЗСУ

