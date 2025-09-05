На Харківщині робот врятував життя важкопораненому десантнику — 77 бригада ДШВ

Безпілотні роботизовані системи вже давно виконують різні завдання на полі бою. Та порятунок життя — це чи не вперше. Так наземний роботизований комплекс врятував життя воїну 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу ДШВ на Купʼянському напрямку.

Як робот врятував життя

Як розповідають у 77 аеромобільній бригаді ДШВ, усе почалося, коли група десантників потрапила під атаку ворожих FPV-дронів, поки їхала на пікапі на виконання завдання.

Через удари окупантів машина десантників була знищена. Самі бійці дістали ураження, один з них був тяжко поранений.

У цей час неподалік працював наземний роботизований комплекс. Він доставляв провізію на передову.

Коли робот виконав логістичне завдання і мав вільне місце, його направили до місця обстрілу ворожими FPV.

Наземний дрон став єдиним шансом для евакуації важкопораненого побратима.

Десантники завантажили його на платформу, а робот довіз пораненого до медиків.

Лік йшов на хвилини. Адже, як наголосили у 77 ОАеМБр, якби допомога запізнилася хоча б на 10–15 хвилин, врятувати життя воїна було б неможливо.

На відео, знятого з дрона та камери НРК, — запис евакуації важкопораненого десантника.

Робот врятував життя важкопораненому: відео

