Історії Розповіді

Перерізали горло і залишили вмирати — українець повз п’ять днів до порятунку

Марія Дзюба, редакторка сайту 27 Серпня 2025, 12:00
Перерізали горло і залишили вмирати — українець повз п’ять днів до порятунку
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь