Український військовослужбовець, 33-річний нацгвардієць Владислав, пережив жахливі катування в російському полоні та дивом вибрався звідти.
Після того, як окупанти перерізали йому горло і залишили помирати, він п’ять діб повз до українських позицій.
Трагедія під Покровськом
За інформацією Суспільного Дніпро, Владислав потрапив у полон поблизу Покровська разом із сімома іншими бійцями.
Родичі військового розповідають про звірства окупантів: полонених катували, виколювали їм очі та відрізали вуха.
Владислав був останнім, кого росіяни, вважаючи мертвим, скинули в яму. Попри перерізане горло та зв’язані руки, йому вдалося звільнитися за допомогою уламка скла.
Він зміг вибратися з ями й почав свій довгий шлях до порятунку.
Боротьба за життя
П’ять діб він повз по землі, поки не дістався українських позицій. 17 серпня його у вкрай важкому стані доставили до лікарні на Дніпропетровщині.
Вороги, які катували, за розмовами, були звільнені зекі. В’ячеслав затиснув горло рукою, відриваючи з себе білизну, перев’язав шию. П’ять днів добирався до своїх. Неймовірна спрага змусила ловити та їсти мишей. Потім – стабпункт, реанімація Мечникова
Медики зазначають, що шансів вижити було дуже мало через масивну крововтрату та зараження ран. Йому вже зробили складну операцію, і лікарі роблять усе можливе, щоб повернути йому можливість говорити.
Попри пережите, Владислав не втратив силу духу. Він мріє повернутися на фронт, щоб помститися за своїх побратимів, а найбільше хоче якнайшвидше побачити свою 4-річну доньку.
