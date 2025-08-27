Украинский военнослужащий, 33-летний нацгвардеец Владислав, пережил ужасные пытки в российском плену и чудом выбрался оттуда.

После того, как оккупанты перерезали ему горло и оставили умирать, он пять суток полз к украинским позициям.

Трагедия под Покровском

По информации Суспільного Дніпро, Владислав попал в плен близ Покровска вместе с семью другими бойцами.

Родственники военного рассказывают о зверствах оккупантов: пленных пытали, выкалывали им глаза и отрезали уши.

Владислав был последним, кого россияне, считая мертвым, сбросили в яму. Несмотря на перерезанное горло и связанные руки, ему удалось освободиться с помощью осколка стекла.

Он смог выбраться из ямы и начал свой долгий путь к спасению.

Борьба за жизнь

Пять суток он полз по земле, пока не добрался до украинских позиций. 17 августа его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Днепропетровской области.

Враги, которые издевались над бойцом, по разговорам были освобождеными заключенными. Вячеслав зажал горло рукой, перевязал шею. Пять дней добирался до своих. Невероятная жажда заставила ловить и есть мышей. Затем – стабпункт, реанимация Мечникова

Пересказывает ужасную историю бойца Сергей Рыженко, генеральный директор в Больницы им. И.И. Мечникова.

Медики отмечают, что шансы выжить были минимальны из-за массивной кровопотери и заражения ран. Бойцу уже сделали сложную операцию, и врачи делают все возможное, чтобы вернуть Владиславу возможность говорить.

Несмотря на пережитое, Владислав держится молодцом. Он мечтает вернуться на фронт, чтобы отомстить за своих побратимов, а больше всего хочет поскорее увидеть свою 4-летнюю дочь.

Читай об обмене пленными, который состоялся в День Независимости Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!