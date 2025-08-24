Двойной праздник! Украина вернула военных и гражданских в День независимости

Сегодня, 24 августа 2025, для украинцев двойной праздник. Ведь мы отмечаем не только День независимости Украины, но и возвращение наших людей домой в результате обмена пленными.
Обмен пленными 24 августа 2025 года: детали
Об обмене пленными 24 августа 2025 сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обмены продолжаются. И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины.
Координационный штаб по обращению с военнопленными пишет, что этот обмен — следствие договоренностей, которых удалось достичь в Стамбуле.
Обмен пленными: список освобожденных
Традиционно список освобожденных не распространяется в целом. Но, как пишет Владимир Зеленский, среди освобожденных точно есть журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен россиянами в Киевской области в марте 2022 года.
Также по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных есть журналист Марк Калиуш. Его оккупанты схватили в 2023 году.
Кроме того, среди освобожденных гражданских есть медик Сергей Ковалев. Он в составе батальона Госпитальеры спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе Азовсталь.
Вернулся из плена и бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко. Мужчина отказался сотрудничать с оккупантами, поэтому они его поработили.
Всего в результате обмена пленными 24 августа удалось освободить восемь гражданских лиц. Количество освобожденных военных по состоянию на 17:00 не разглашалось.
Однако известно, что среди освобожденных воинов есть представители практически всех сил обороны:
- десантно-штурмовые;
- воздушных;
- военно-морских;
- ТрО;
- Национальная гвардия;
- Государственная пограничная служба.
Все принадлежат к рядовому и сержантскому составу и в основном были в плену с 2022 года.
Если говорить по направлениям, то вернувшиеся воины раньше:
- обороняли город Мариуполь;
- Луганское направление;
- Донецкое направление;
- Харьковское направление;
- Запорожское направление;
- Херсонское направление;
- Николаевское направление;
- Киевское направление;
- Сумское направление;
- охраняли Чернобыльскую АЭС.
Некоторые из них попали в руки врага на временно оккупированных территориях Крыма.
Обмен пленных: фото
Обмен пленными 24 августа 2025 года: видео
