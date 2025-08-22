Еще живы? Почему родители пропавших без вести бойцов проводят собственное расследование

Они второй год ничего не знают о судьбе своих сыновей. Семьи Иващенко и Батожков из Винницкой области пытаются узнать хоть что-то про своих Виталия и Юрия, которые по официальной информации воинской части — пропали без вести на Бахмутском направлении в декабре 2023 года.

Годами верят, что сыновья живы: история семей Батожков и Иващенко

Эти семьи — постоянные участники акций и митингов — пытаются привлечь внимание к проблемам без вести пропавших. Парни были отданы Родине, и без колебаний приобщились к ее защите.

Сказал: “Бать, я не хочу прятаться, я не смогу людям в глаза смотреть”. Я принял его решение, — говорит Анатолий Иващенко, отец бойца подразделения Лють Виталия Иващенко.

Анатолий и сам знает, что такое война. Два года служил в Афганистане и своему ребенку совсем не желал такой участи. Но его сын не смог быть в стороне. Пройдя отбор Виталий Иващенко присоединился к подразделению Лють Национальной полиции. Прошел Авдеевку, Часов Яр, Курдюмовку…

Именно в Донецкой области отец в последний раз слышал голос сына. Виталий рассказывал, что идут на помощь побратимам. И уже через день семья узнала, что их Виталий считается пропавшим без вести.

Моя дочь, Светлана, увидела пост в Facebook, где побратимы выложили его фотографию.

В командовании говорят, что Виталий погиб на поле боя, потому что не было возможности их забрать.

В тот же день, по официальной версии командования, пропал без вести Юрий Батожок. Тоже боец ​​Люти. В блиндаже парень оказывал побратимам медицинскую помощь, и именно в этот момент прилетел российский дрон. Когда Юрий пытался сбить его с антидронового ружья, возле парня разорвалась мина.

Юрий, как и Виталий, был добровольцем и стремился воевать именно в подразделении Национальной полиции. Парень хотел присоединиться к армии еще с 2014 года. Он готовился к войску, делится мать Людмила.

Это был его выбор. Мы его не могли ни отговорить, ни что-то еще сказать, — говорит отец парня Николай Батожок.

Обе семьи объединило общее горе. Родители даже провели собственное расследование. Семь бойцов именно из групп их сыновей считаются без вести пропавшими. Доподлинно известно, что четверо погибли. Судьба троих неизвестна. Несмотря на это, еще трёх тел нет.

Так что родители не верят, что их сыновья погибли.

Я надеюсь, что мой ребенок жив. Ну, нет у меня такого чувства, что его не стало. Тяжело, трудно.

