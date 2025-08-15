Год не был в списках живых: из плена вернулся командир тральщика Геническ

14 августа 2025 года состоялся 67-й обмен пленными. Из российского плена на украинскую землю вернулись 33 военных и 51 гражданский украинец. Большинство гражданских находились в российской неволе по 11, 10 лет!

Стало известно, что из плена вернулся и Александр Бойчук — экс-командир уничтоженного минного тральщика Геническ. Рассказываем, что известно о возвращении Александра Бойчука и что он пережил.

Александр Бойчук вернулся из российского плена

Александр Бойчук — старший мичман, бывший командир единственного украинского минного тральщика Геническ, уничтоженного российскими оккупантами. О возвращении Бойчука сообщил журналист Богдан Кутепов.

Свободный! Моего друга, защитника Мариуполя, пропавшего еще в первые месяцы полномасштабки, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала — наконец-то сегодня освободили из террористического плена! Его жена и сыновья — тоже военные.

Первые полгода жена Александра молчала, потому что боялась навредить мужу в плену. Мужчина застал начало полномасштабной войны в Мариуполе. О пленении семье рассказал побратим Александра.

Подразделение Александра попало в российское окружение, а боекомплект уже закончился. Командиры решили выходить группами. Все переоделись в гражданское и стали расходиться. Александр Бойчук был замечен в фильтрационном лагере 22 марта.

Известно, что Александр Бойчук также снимался в документальном фильме Богдана Кутепова Геническ. Он вышел в 2017 году. Журналист провел двое суток с моряками на борту.

Лента рассказывает о “приключениях командира-бандеровца” и его маленьком экипаже. Бойчук рассказывал, что родился во Владимире-Волынском. В 2009 году перевелся на флот.

Во время аннексии Крыма в 2014 году российские оккупанты заблокировали украинские корабли на базах. После отказа украинских моряков сдаться и перейти на российскую сторону, россияне захватили 51 корабль.

В те дни лишь небольшая часть украинских моряков сохранила верность государству. Александру Бойчуку тоже предлагали перейти на российскую сторону, однако он отказался. Сперва пообещал подумать, чтобы растянуть время.

Его экипаж попытался сбежать вместе с тральщиком. Но их догнали и жестоко избили. Судно Геническ было одним из нескольких, которые РФ вернула Украине после захвата Крыма.

Его отдали, ведь думали, что судно годится только на металлолом. Однако после того, как его починили, тральщик Геническ участвовал в совместных учениях с кораблями НАТО.

Россияне уничтожили тральщик Геническ в августе 2022 года. По нему ударили крылатыми ракетами.

