Истории Рассказы

Год не был в списках живых: из плена вернулся командир тральщика Геническ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 августа 2025, 13:00
Александр Бойчук

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь