“Я все стерплю”: история возвращения Богдана Ковальчука из 10-летнего плена РФ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 августа 2025, 11:00
“Я все стерплю”: история возвращения Богдана Ковальчука из 10-летнего плена РФ
Фото из личного архива семьи

