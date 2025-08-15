“Я все стерплю”: история возвращения Богдана Ковальчука из 10-летнего плена РФ

Во время 67-го обмена пленными 14 августа в Украину вернули не только военных, но и гражданских пленников. Некоторые из них находились в российских тюрьмах еще со времен АТО.

Богдан Ковальчук был заключен оккупантами в 2016 году, когда ему было всего 17. Сейчас, в возрасте 26 лет, парень наконец-то вернулся домой.

Что пережил в плену и за что власти “ДНР” посадили в тюрьму Богдана — собрали всю историю в материале.

Богдан Ковальчук вернулся из плена: как он стал узником РФ

О возвращении Богдана в Украину рассказала его бабушка Татьяна Гоц. Как сообщило hromadske, внук сразу позвонил по телефону. Сказал ей: “Бабушка, я еду домой”.

Татьяна заявила журналистам, что собирается ехать в Киев, где будет встречать внука. Это долгожданное воссоединение семьи, которого ждали многие годы.

Медийная инициатива по правам человека рассказала историю Богдана. Парень родом из Донецкой области. После оккупации Ясиноватой он пытался покинуть город и переехать в подконтрольный Украине Торецк.

Однако 12 сентября 2016 года “министерство госбезопасности” так называемой ДНР объявило о разоблачении семерых несовершеннолетних диверсантов из Ясиноватой. Подростков якобы завербовала СБУ, чтобы взрывать гражданские и военные автомобили, а также пускать под откосы поезда.

Богдана и остальных ребят арестовали 31 августа на выезде из города. По словам Татьяны Гоц, он собирался жить в Торецке, учиться в колледже на автослесаря. Накануне уже уехал, но вернулся, чтобы взять справку, без которой не мог оформиться на обучение.

По сообщению разных медиа, условием помилования было согласие отказаться от обмена пленными и остаться на территории республики.

В 2018 году Богдан получил приговор — 10 лет заключения. Для отбывания наказания его отправили в 28 колонию в Торезе. Парень решительно отказался от предложенного помилования, рассчитывая на обмен.

Богдана вырастила мама, бабушка и прадед. К сожалению, прадед не дождался возвращения внука из плена.

В 2019 году Богдан собирались обменять. Украинские правоохранители звонили по телефону бабушке и спрашивали об особых приметах и именах, которыми парня называли в детстве. Но искали его в 32-й колонии, хотя родственники передавали документы о содержании в Торезе. Тогда он не вернулся домой.

Богдан не жалел, что не согласился на “помилование”. Считал такое соглашение предательством, недопустимым для себя.

Он не жалуется. Когда я с ним общалась, он говорил: “Я все стерплю, не переживай”. Он такой упрямый, как бычок, — говорила Татьяна.

Теперь, по возвращении в Украину, Богдан снова сможет жить на родной земле рядом с родными. На историю Богдана отреагировал соучредитель Монобанка Олег Гороховский. Бизнесмен пообещал, что компания оплатит его обучение в вузе.

— Это очень сложно даже вообразить, что пережил этот мальчик. Монобанк оплатит обучение в полном объеме в любом украинском вузе, который выберет Богдан. С возвращением домой!

