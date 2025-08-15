“Я все стерплю”: історія повернення Богдана Ковальчука з 10-річного полону РФ

Під час 67-го обміну полоненими 14 серпня до України повернули не лише військових, а й цивільних бранців. Деякі з них перебували у російських в’язницях ще з часів АТО.

Богдан Ковальчук був ув’язнений окупантами у 2016 році, коли йому було лише 17. Нині, у віці 26 років, хлопець нарешті повернувся додому.

Що пережив у полоні та за що влада “ДНР” ув’язнила Богдана — зібрали всю історію в матеріалі.

Богдан Ковальчук повернувся з полону: як він став в’язнем РФ

Про повернення Богдана в Україну розповіла його бабуся Тетяна Гоц. Як повідомило hromadske, онук одразу зателефонував до неї. Сказав їй: “Бабусю, я їду додому”.

Тетяна заявила журналістам, що збирається їхати до Києва, де буде зустрічати онука. Це довгоочікуване возз’єднання родини, на яке чекали багато років.

Медійна ініціатива за права людини розповіла історію Богдана. Хлопець родом з Донеччини. Після окупації Ясинуватої він намагався залишити місто і переїхати до підконтрольного Україні Торецька.

Проте 12 вересня 2016 року “міністерство держбезпеки” так званої ДНР оголосило про викриття сімох неповнолітніх диверсантів з Ясинуватої. Підлітків нібито завербувала СБУ, щоб підривати цивільні й військові авто, а також пускати під укоси потяги.

Богдана і решту хлопців заарештували 31 серпня на виїзді з міста. За словами Тетяни Гоц, він збирався жити в Торецьку, навчатися в коледжі на автослюсаря. Напередодні вже виїхав, але повернувся, щоб взяти довідку, без якої не міг оформитися на навчання.

За повідомленням різних медіа, умовою помилування була згода відмовитися від обміну полоненими й залишитися на території “республіки”.

У 2018 році Богдан отримав вирок — 10 років увʼязнення. Для відбування “покарання” його відправили у 28 колонію в Торезі. Хлопець рішуче відмовився від запропонованого помилування, розраховуючи на обмін.

Богдана виростила мама, бабуся та прадід. На жаль, прадід не дочекався повернення онука з полону.

У 2019 році Богдана збиралися обміняти. Українські правоохоронці телефонували бабусі та питали про особливі прикмети й імена, якими хлопця називали в дитинстві. Але шукали його у 32-й колоній, хоча родичі передавали документи про утримання в Торезі. Тоді він не повернувся додому.

Богдан не шкодував, що не погодився на “помилування”. Вважав таку угоду зрадою, неприпустимою для себе.

Він не скаржиться. Коли я з ним спілкувалася, він казав: “Я все стерплю, не переживай”. Він такий впертий, мов бичок, — казала Тетяна.

Тепер, після повернення до України, Богдан знову зможе жити на рідній землі поруч із рідними. На історію Богдана відреагував співзасновник Монобанку Олег Гороховський. Бізнесмен пообіцяв, що компанія оплатить його навчання у виші.

— Це дуже складно навіть уявити, що пережив цей хлопчик. Монобанк оплатить навчання в повному обсязі у будь-якому українському виші, який Богдан обере. З поверненням додому!

Росіяни проводять активну роботу серед молоді на окупованих територіях. Ми розповідали, як українських підлітків вербують до Юнармії.

