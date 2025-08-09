Та, что выбрала свободу: история девушки, бежавшей из России

Жила под обстрелами, пряталась в подвале и была вынуждена поехать на учебу в РФ, где каждую неделю требовали петь гимн и предлагали так называемое светлое будущее с российским паспортом. Но она не сдалась.

Ксения увезла из Российской Федерации не только себя, а своего младшего брата. Сегодня она студентка украинского вуза.

Ей было всего 17, когда ее город захватили. Дальше оккупация, страх и взрывы. Тогда Ксения поняла, что ее жизнь, как и планы на нее, кардинально изменились.

Сначала ее школа отказывалась от сотрудничества с россиянами, но затем на фасаде появились плакаты “За мир”.

— В начале июня ко мне пришла классная руководительница и сказала, что я должна получить российский сертификат о завершении школы и ехать учиться в Россию.

То есть риторика школы изменилась, они стали пророссийскими, говорит девушка.

Остаться дома в Волчанске не могла, потому что названная мать после 18 лет выставляла детей в “свободное плавание”. Но ехать в Россию тоже не хотелось. В конце концов, оказалась в Шебекино, где училась в техникуме на парикмахера.

В российском колледже была своя пропаганда, говорит Ксения: поднятие триколора, “разговоры о важном”. Девушку постоянно заставляли делать российский паспорт.

В России оказался и брат Ксении. Девушка дала себе обещание, что покинет страну-агрессорку при первой возможности, но только вместе с братом.

На тот момент он жил в приемной семье.

— Там ему промывали мозги, говорили, что в Украине нацисты, что они его убьют, он никому не нужен в Украине. После этого мне приходилось бороться за него, чтобы вернуть его.

Ксения сумела обратиться в соцслужбу Харькова и связаться с фондом Save Ukraine. В мае 2023 года вместе с братом вернулись в Украину. А дальше встал вопрос поступления в высшее учебное заведение.

— После девятого класса я не сдавала экзамены. И после 11 тоже. Так что в Киеве начала искать, куда поступать.

Очень вдохновилась профессией журналистики. Мне разрешить поступать по творческому конкурсу, — делится девушка.

Ксения боялась, как к ней отнесутся одногруппники. Но проблем не возникает.

— Лучше начать жизнь с нуля, чем продолжить жить в России. Ребят там отправляют на фронт. А девушек… сделают все, чтобы вы родили там детей и остались в России, — отмечает Ксения.

