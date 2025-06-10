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Новый старт после оккупации: как государство запустило программу денежной поддержки детей

Мария Дзюба, редактор сайта 10 июня 2025, 07:00
Новый старт после оккупации: как государство запустило программу денежной поддержки детей
Фото Getty Images

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