Новый старт после оккупации: как государство запустило программу денежной поддержки детей

Украинское государство запускает новую программу поддержки для детей, которые возвращаются с временно оккупированных территорий (ВОТ), или были депортированы или принудительно перемещены.

Теперь каждый такой ребёнок имеет право на единовременную финансовую помощь в размере 50 000 гривен.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Помощь для адаптации и реинтеграции

Эта “подъёмная” выплата предназначена для того, чтобы родители или законные представители могли обеспечить ребёнку надлежащие условия для адаптации и реинтеграции в украинское общество.

Важно отметить, что получение этих 50 000 гривен не влияет на право семьи на другие социальные пособия или субсидии, которые уже предоставляются государством.

Для получения этой единовременной выплаты необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Индивидуальный план поддержки

В Минсоцполитики подчёркивают, что для каждого возвращающегося ребёнка разрабатывается индивидуальный план возвращения и поддержки.

Этот план охватывает три основных пакета помощи:

Краткосрочную помощь. Среднесрочную помощь. Долгосрочную помощь.

В зависимости от индивидуальных потребностей ребёнок может получать широкий спектр услуг, в частности:

социальные услуги;

медицинские услуги;

психологическую поддержку;

реабилитационные услуги;

юридические консультации.

Кроме того, государство будет оказывать поддержку семье ребёнка или, в случае отсутствия родных, обеспечивать его устройство в семейные формы воспитания.

Ранее мы рассказывали, что государство компенсирует обучение студентам — детям защитников, первые 1000 сертификатов уже доступны в Дії.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.