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Новий старт після окупації: держава запустила програму грошової підтримки дітей

Марія Дзюба, редакторка сайту 10 Червня 2025, 07:00
Новий старт після окупації: держава запустила програму грошової підтримки дітей
Фото Getty Images

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