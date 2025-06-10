Новий старт після окупації: держава запустила програму грошової підтримки дітей

Українська держава запускає нову програму підтримки для дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій (ТОТ), або були депортовані чи примусово переміщені.

Тепер кожна така дитина має право на одноразову фінансову допомогу в розмірі 50 000 гривень. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Допомога для адаптації та реінтеграції

Ця “підйомна” виплата призначена для того, щоб батьки або законні представники могли забезпечити дитині належні умови для адаптації та реінтеграції в українське суспільство.

Важливо зазначити, що отримання цих 50 000 гривень не впливає на право родини на інші соціальні допомоги чи субсидії, які вже надаються державою.

Для отримання цієї одноразової виплати необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей.

Індивідуальний план підтримки

У Мінсоцполітики наголошують, що для кожної дитини, яка повертається, розробляється індивідуальний план повернення та підтримки.

Цей план охоплює три основні пакети допомоги:

Короткострокову допомогу. Середньострокову допомогу. Довгострокову допомогу.

Залежно від індивідуальних потреб, дитина може отримувати широкий спектр послуг, зокрема:

соціальні послуги;

медичні послуги;

психологічну підтримку;

реабілітаційні послуги;

юридичні консультації.

Крім того, держава надаватиме підтримку родині дитини або, у разі відсутності рідних, забезпечуватиме її влаштування в сімейні форми виховання.

Раніше ми розповідали, що держава компенсує навчання студентам — дітям захисників, перші 1000 сертифікатів вже доступні в Дії.

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