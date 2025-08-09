Та, що вибрала свободу: історія дівчини, яка втекла з Росії

Жила під обстрілами, ховалась у підвалі й була змушена поїхати на навчання до РФ, де щотижня вимагали співати гімни й пропонували так зване світле майбутнє за російським паспортом. Але вона не здалася.

Ксенія вивезла з Російської Федерації не лише себе, а свого молодшого брата. Сьогодні вона студентка українського вишу.

Їй було лише 17, коли її місто захопили. Далі окупація, страх і вибухи. Тоді Ксенія зрозуміла: її життя, як і плани на нього, кардинально змінилися.

Спершу її школа відмовлялася від співпраці з росіянами, але потім на фасаді з’явилися плакати “За мир”.

— На початку червня до мене прийшла класна керівниця і сказала, що я маю отримати російський сертифікат про завершення школи і їхати навчатися до Росії.

Тобто риторика школи змінилася, вони стали проросійськими, — каже дівчина.

Залишитися вдома у Вовчанську не могла, бо названа мати після 18 років виставляла дітей у “вільне плавання”. Але їхати до Росії теж не хотілося. Зрештою, опинилася в Шебекіно, де навчалася в технікумі на перукаря.

У російському коледжі була своя пропаганда, каже Ксенія: підняття триколору, “розмови про важливе”. Дівчину постійно змушували робити російський паспорт.

У Росії опинився і брат Ксенії. Дівчина дала собі обіцянку, що покине країну-агресорку за першої можливості, але тільки разом з братом.

На той момент він жив у названій родині.

— Там йому промивали мізки, казали, що в Україні нацисти, що вони його вб’ють, що він нікому не потрібен в Україні. Після цього мені доводилось боротися за нього, щоб його повернути.

Ксенія таки зуміла звернутися до соцслужби Харкова та зв’язатися з фондом Save Ukraine. У травні 2023 року разом із братом повернулися до України. А далі постало питання вступу до вищого навчального закладу.

— Після девʼятого класу я не складала екзамени. І після 11 також. Тож у Києві почала шукати, куди поступати.

Дуже надихнулася професією журналістики. Мені дозволити вступати за творчим конкурсом, — ділиться дівчина.

Ксенія боялася, як до неї поставляться одногрупники. Але проблем не виникає.

— Краще почати життя “з нуля”, аніж продовжити жити в Росії. Хлопців там відправляють на фронт. А дівчат… зроблять все, щоб ви народили там дітей і залишилися в Росії, — відзначає Ксенія.

