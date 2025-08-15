Рік не був у списках живих: з полону повернувся командир тральщика Генічеськ

14 серпня 2025 року відбувся 67-й обмін полоненими. З російського полону на українську землю повернулися 33 військових та 51 цивільний українець. Більшість цивільних перебували у російській неволі по 11, 10 років!

Стало відомо, що з полону повернувся й Олександр Бойчук — екс-командир знищеного мінного тральщика Генічеськ. Розповідаємо, що відомо про повернення Олександра Бойчука і що він пережив.

Олександр Бойчук повернувся з російського полону

Олександр Бойчук — старший мічман, колишній командир єдиного українського мінного тральщика Генічеськ, який знищили російські окупанти. Про повернення Бойчука повідомив журналіст Богдан Кутєпов.

Вільний! Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала — нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону! Його дружина і сини — теж військові.

Перші півроку дружина Олександра мовчала, адже боялася нашкодити чоловікові у полоні. Чоловік застав початок повномасштабної війни у Маріуполі. Про полон родині розповів побратим Олександра.

Підрозділ Олександра потрапив у російське оточення, а боєкомплект уже закінчився. Командири вирішили виходити групами. Усі перевдягнулися в цивільне та почали розходитися. Олександра Бойчука помітили у фільтраційному таборі 22 березня.

Відомо, що Олександр Бойчук також знімався у документальному фільмі Богдана Кутєпова Генічеськ. Він вийшов у 2017 році. Журналіст провів дві доби з моряками на борту.

Стрічка розповідає про “пригоди командира-бандерівця” і його маленького екіпажу. Бойчук розповідав, що народився у Володимирі-Волинському. У 2009 році перевівся на флот.

Під час анексії Криму у 2014 році російські окупанти заблокували українські кораблі на базах. Після відмови українських моряків здатися та перейти на російський бік, росіяни захопили 51 корабель.

У ті дні лише невелика частина українських моряків зберегла вірність державі. Олександру Бойчуку теж пропонували перейти на російську сторону, однак він відмовився. Спершу пообіцяв подумати, аби розтягнути час.

Його екіпаж спробував втекти разом із тральщиком. Та їх наздогнали і жорстоко побили. Судно Генічеськ було одним із кількох, які РФ повернула Україні після захоплення Криму.

Його віддали, адже думали, що судно годиться тільки на брухт. Однак після того, як його полагодили, тральщик Генічеськ брав участь у спільних навчаннях з кораблями НАТО.

Росіяни знищили тральщик Генічеськ у серпні 2022. По ньому вдарили крилатими ракетами.

