Была в тюрьме Изоляция… Украинки после 6 лет в плену заговорили

В Киеве состоялась пресс-конференция с участием освобожденных из плена гражданских женщин. Их еще шесть лет назад незаконно задержали оккупанты.

Юлия Панина, Марина Березняцкая и Светлана Головань находились во вражеских колониях с 2019 года. 14 августа, в рамках 67-го обмена пленными, они были возвращены домой вместе с украинскими защитниками.

В разговоре с журналистами женщины поделились первыми впечатлениями по возвращении в Украину.

“Надежда таяла”: как освобожденные из плена женщины описывают пережитое

Юлию Панину задержали в 2019 году в Донецке, когда она вместе с дочерью ехала в школу. Дорогу ей преградили неизвестные, которые показали удостоверение и сказали, что “хотят поговорить”. Впоследствии она попала в тюрьму Изоляция. С каждым годом надежды на возвращение становились слабее.

— С 2019 года ждала обмен. Надежда таяла, но мы все-таки надеялись. И вот, наконец, произошло это чудо, что мы здесь. Но там еще остаются девушки. Там, где мы были, есть еще шесть девушек, которые длительное время находятся в заключении.

Женщина говорит, что была удивлена, когда увидела украинцев с флагами, которые встречали их по пути в Чернигов.

— Нас встречали с флагами, махали руками. Было очень приятно, такие впечатления.

До августа 2019 года Светлана Головань занималась засолкой и продажей рыбы в родной Донецкой области, пока силовики не приехали к ней с обыском. У женщины были родственники в Украине, из-за чего ее арестовали, а затем отправили в тюрьму.

— Я до сих пор не верю, что этот ад, который длился шесть лет, окончился, что наконец-то я увидела свою сестру, внука. Я очень счастлива, я попала в рай.

Я увидела людей, которые встречали нас. Это были маленькие детишки, другие люди. Вся Украина нам махала флагами. Мы ехали и плакали в автобусе. Нас переполняли положительные эмоции, потому что шесть лет у нас их не было.

Женщины непрестанно благодарят за все, что было сделано для их возвращения.

— Мы благодарны за то, что сделали для нас, за то, что нас поменяли. Мы очень долго этого ждали. Прошли пытки, но надежда не умирала. Я каждый день молилась Богу. И когда я выходила из колонии, я сказала: “Господи, спасибо, ты услышал мои молитвы”.

Светлана надеется как можно скорее встретиться со своими дочерьми. Обоих не видела с 2019 года, сейчас они находятся за границей.

Еще одна освобожденная украинка Марина Березняцкая рассказала, что до задержания владела приютом для собак. В 2019 году ее обвинили в сотрудничестве с СБУ. По ее словам, это было лишь убеждение оккупантов, которое они никоим образом не подкрепляли.

Она уверена, что самое страшное — это осознавать, через какие страдания проходит семья, пока ты находишься в неволе. В то же время, после возвращения трудно осознать, что весь ужас позади.

— Не могу передать. Просто не могу, потому что ты сразу не понимаешь, что это правда, что все закончилось, начинается новая жизнь, все это позади. Самое страшное — это страдание семьи, когда она тебя ждет, а ты этого не видишь. Мы все сильные, но это было очень тяжело.

Сейчас женщины проходят реабилитацию. Все они отметили, что у них нет работы и собственного жилья. Ряд организаций и благотворительных фондов вызвались оказать им необходимую помощь.

РФ удерживает украинских гражданских в бесчеловечных условиях. О том, какие преступления переживают наши граждане в неволе, Вікна говорили с правозащитницей и бывшей гражданской пленницей Людмилой Гусейновой.

