Истории Рассказы
Эксклюзив

Была в тюрьме Изоляция… Украинки после 6 лет в плену заговорили

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 августа 2025, 19:00
Была в тюрьме Изоляция… Украинки после 6 лет в плену заговорили
Фото: Вікна-новини

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь