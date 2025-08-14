11 лет были в неволе! Обмен пленными 14 августа: ФОТО

Сегодня, 14 августа, прошел обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На родную землю вернулись и гражданские, и военные. Всего в Украину вернулись 84 человека. Рассказываем больше об обмене пленными и делимся фото.

Обмен пленными сегодня 14 августа

Зеленский сообщил, что домой удалось вернуть не только украинских военных с разных направлений, но и гражданских, незаконно удерживаемых РФ.

Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем нужна медицинская помощь, значительная реабилитация.

Среди тех, кого удалось освободить, есть граждане, которых россияне незаконно удерживали с 2014, 2016 и 2017 годов! Также домой вернулись защитники Мариуполя.

Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных.

Обмен пленными: фото

В Координационном штабе уточнили, что вернулись 33 военных и 51 гражданский украинец.

Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был схвачен в Донецкой области еще в 2014 году.

Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. В частности, учительница из Луганска, которую лишили свободы в 2019 году. Таким образом, состоялся 67-й обмен пленными.

Большинство освобожденных гражданских были незаконно осуждены Россией и имели большие сроки заключения. От 10 до 18 лет.

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 год. Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. Тогда ему было всего 18 лет.

Также домой вернулись сегодня защитники Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Из российского плена освобождены 10 офицеров.

Из плена вернулись две пары родных братьев, которых удерживали в неволе с марта и апреля 2022 года. У большинства граждан есть инвалидность и тяжелые проблемы со здоровьем.

Возраст самого младшего освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

Раньше мы делились, где вернувшиеся из плена военные могут пройти лечение.

