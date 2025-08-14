Для тебя Новости

11 лет были в неволе! Обмен пленными 14 августа: ФОТО

Анастасия Грубрина, журналист сайта 14 августа 2025, 15:06
Обмен пленными 14 августа

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь