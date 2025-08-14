11 років були в неволі! Обмін полоненими 14 серпня: ФОТО

Сьогодні, 14 серпня, відбувся обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На рідну землю повернулися і цивільні, і військові. Загалом в Україну повернулися 84 людей. Розповідаємо більше про обмін полоненими та ділимося фото.

Обмін полоненими сьогодні 14 серпня

Зеленський повідомив, що додому вдалося повернути не лише українських військових з різних напрямків, а й цивільних громадян, яких незаконно утримувала РФ.

Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

Серед тих, кого вдалося звільнити, є цивільні, яких росіяни утримували з 2014, 2016 та 2017 років! Також додому повернулися оборонці Маріуполя.

Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених.

Обмін полоненими: фото

У Координаційному штабі уточнили, що повернулися 33 військових та 51 цивільний українець.

Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році.

Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Зокрема вчителька з Луганська, яку позбавили свободи у 2019 році. Таким чином відбувся 67-й обмін полоненими.

Більшість звільнених цивільних громадян були незаконно засуджені Росією і мали великі терміни ув’язнення. Від 10 до 18 років.

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Також додому сьогодні повернулися оборонці Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З російського полону звільнено 10 офіцерів.

З полону повернулися дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. Більшість громадян мають інвалідність та важкі проблеми зі здоров’ям.

Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

Раніше ми ділилися, де військові, які повернулися з полону, можуть пройти лікування.

