В Харьковской области робот спас жизнь тяжелораненому десантнику — 77 бригада ДШВ

Беспилотные роботизированные системы уже давно выполняют разные задачи на поле боя. Но спасение жизни — это едва ли не впервые. Так, наземный роботизированный комплекс спас жизнь воину 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7 корпуса ДШВ на Купянском направлении.

Как робот спас жизнь

Как рассказывают в 77 аэромобильной бригаде ДШВ, все началось, когда группа десантников попала под атаку вражеских FPV-дронов, пока ехала на пикапе для выполнения задания.

Из-за ударов оккупантов машина десантников была уничтожена. Сами бойцы получили поражение, один из них был тяжело ранен.

В это время неподалеку работал наземный роботизированный комплекс. Он доставлял провизию на передовую.

Когда робот выполнил логистическую задачу и имел свободное место, его направили к месту обстрела враждебными FPV.

Наземный дрон стал единственным шансом для эвакуации тяжелораненого собратья.

Десантники загрузили его на платформу, а робот довез раненого к медикам.

Счет шел на минуты. Ведь, как отметили в 77 ОАэмбр, если бы помощь опоздала хотя бы на 10–15 минут, спасти жизнь воина было бы невозможно.

На видео, снятом с дрона и камеры НРК, — запись эвакуации тяжелораненого десантника.

Робот спас жизнь тяжелораненому: видео

А раньше мы рассказывали о героическом спасении пилотов Ми-17 в Запорожье. Участники событий говорят, что это было, как в фильме Миссия невыполнима.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!