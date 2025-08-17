Как в фильме Миссия невыполнима: героическое спасение пилотов Ми-17 в Запорожье

В феврале 2024 года между Вербовым и Работино на Запорожском направлении российская ракета попала в украинский вертолёт Ми-17 11-й отдельной бригады армейской авиации.

Это событие стало началом героической спасательной операции, которую проводили бойцы 118-й отдельной механизированной бригады под плотным огнем врага.

Рискованная миссия: спасение экипажа

Двое бойцов 118-й бригады, управлявших разведывательным дроном, увидели, как на земле горит наш вертолёт. Они сразу заметили, что двое пилотов выжили. Один из них мог двигаться.

Я увидел много дыма, подлетел ближе, а там наш сбитый вертолёт. Приблизился, увидел двух пилотов, один из них двигался, поэтому мы решили начать эвакуацию, — рассказал Дантист.

Осознавая все риски, ведь враг после сбития цели обычно ждёт эвакуационную группу, бойцы бросились на помощь. Они знали, что это может быть дорога в один конец.

Эвакуация под обстрелами

Бойцы разделились на две группы: одна пошла за пилотом, который мог двигаться, другая — за тяжелораненым.

Бортового техника, капитана Александра Быкова, удалось доставить в тыловой стабпункт, хотя и с большим трудом, так как их транспорт постоянно застревал в грязи.

Командир вертолета, майор Вадим Покатаев, к сожалению, не выжил.

Нам пришлось брать его на руки и нести, потому что колёса застревали. Мы понимали, что враг нас засек и скоро начнётся обстрел, — вспоминает Дантист.

Во время эвакуации он сам едва не погиб от российского обстрела, упав в воронку от снаряда.

Спасение тела побратима

Через месяц после падения вертолёта бойцы 11-й бригады армейской авиации вместе со 118-й бригадой организовали ещё одну сложнейшую миссию: эвакуацию тела штурмана вертолёта, капитана Всеволода Иванцова, который погиб сразу после падения.

Чтобы достать тело, зажатое обломками, военным пришлось вручную доставлять тяжелые инструменты на место падения, расположенное в 3 километрах.

Они работали под постоянными обстрелами в течение 6-8 часов, но не отступили.

Мы не оставляем своих, независимо от того, из какого подразделения побратим. Ребята, хотя и имеют высокие звания майора и подполковника, пошли за своим побратимом, очень рискуя, — рассказал один из участников операции.

С места падения вертолёта Ми-17 украинские воины забрали всех своих. Эта история стала очередным свидетельством несокрушимой побратимской преданности на фронте.

Сейчас 118-я бригада выполняет боевые задачи на Ореховском и Токмакском направлениях и очень нуждается в дронах для круглосуточной работы.

