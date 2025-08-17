Как в фильме Миссия невыполнима: героическое спасение пилотов Ми-17 в Запорожье

В феврале 2024 года между Вербовым и Работино на Запорожском направлении российская ракета попала в украинский вертолёт Ми-17 11-й отдельной бригады армейской авиации.Это событие стало началом героической спасательной операции, которую проводили бойцы 118-й отдельной механизированной бригады под плотным огнем врага. Рискованная миссия: спасение экипажа Двое бойцов 118-й бригады, управлявших разведывательным дроном, увидели, как на земле горит наш вертолёт. Они сразу заметили, что двое пилотов выжили. Один из них мог двигаться.Я увидел много дыма, подлетел ближе, а там наш сбитый вертолёт. Приблизился, увидел двух пилотов, один из них двигался, поэтому мы решили начать эвакуацию, — рассказал Дантист. Осознавая все риски, ведь враг после сбития цели обычно ждёт эвакуационную группу, бойцы бросились на помощь. Они знали, что это может быть дорога в один конец. Эвакуация под обстрелами Бойцы разделились на две группы: одна пошла за пилотом, который мог двигаться, другая — за тяжелораненым. Бортового техника, капитана Александра Быкова, удалось доставить в тыловой стабпункт, хотя и с большим трудом, так как их транспорт постоянно застревал в грязи. Командир вертолета, майор Вадим Покатаев, к сожалению, не выжил. Нам пришлось брать его на руки и нести, потому что колёса застревали. Мы понимали, что враг нас засек и скоро начнётся обстрел, — вспоминает Дантист. Во время эвакуации он сам едва не погиб от российского обстрела, упав в воронку от снаряда. Читать по теме Сбросили электробайк с дрона: уникальная история спасения бойца бригады Рубіж Боец с позывным Танкист был один в окружении оккупантов в течение пяти дней. Для его спасения бригада отважилась на баснословную операцию — сброс электробайка с дрона. Спасение тела побратима Через месяц после падения вертолёта бойцы 11-й бригады армейской авиации вместе со 118-й бригадой организовали ещё одну сложнейшую миссию: эвакуацию тела штурмана вертолёта, капитана Всеволода Иванцова, который погиб сразу после падения. Чтобы достать тело, зажатое обломками, военным пришлось вручную доставлять тяжелые инструменты на место падения, расположенное в 3 километрах. Они работали под постоянными обстрелами в течение 6-8 часов, но не отступили. Мы не оставляем своих, независимо от того, из какого подразделения побратим. Ребята, хотя и имеют высокие звания майора и подполковника, пошли за своим побратимом, очень рискуя, — рассказал один из участников операции. С места падения вертолёта Ми-17 украинские воины забрали всех своих. Эта история стала очередным свидетельством несокрушимой побратимской преданности на фронте. Сейчас 118-я бригада выполняет боевые задачи на Ореховском и Токмакском направлениях и очень нуждается в дронах для круглосуточной работы. Екатерина — единственная пилотеса вертолета Ми-8 в ВСУ. Читай ее историю о мужестве, испытаниях и пути в авиацию. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Эвакуация, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter